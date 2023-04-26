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2023梧棲五七藝文季系列活動開跑 設籍第6萬人頒大獎

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」將於5月7日登場，梧棲區公所將在朝元宮廣場舉辦系列活動(圖為資料照)。圖/台中市梧棲區公所提供
「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」將於5月7日登場，梧棲區公所將在朝元宮廣場舉辦系列活動(圖為資料照)。圖/台中市梧棲區公所提供

「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」將於5月7日登場，梧棲區公所將在朝元宮廣場舉辦系列活動，為慶祝梧棲人口數突破6萬大關，第6萬名設籍民眾將獲頒紀念牌，現場有「最愛吾妻」市集、梧棲在地店家商品等優惠，好康拿不完。

梧棲區公所區長溫國宏表示，國曆5月7日，取其57與梧棲諧音，當日將在朝元宮廣場慶祝梧棲5月7日生日快樂，同時慶祝梧棲人口數突破6萬大關，第6萬名設籍民眾將獲頒紀念牌，增添幸福梧棲的氛圍。

活動現場設有「最愛吾妻」市集，推廣梧棲在地特色文化藝術及美食，梧棲區在地店家將於5至7月推出限定優惠活動，歡迎在地與外地遊客走訪認識梧棲。

當天活動還有梧棲文化出張所、台中港酒店、梧棲行旅、震大鬱金香酒店、國際青商會、海線社區大學、席拉米餐廳、林異鄉齋等業者出席，一起擦亮梧棲的文化品牌。

另，5月1日至5月31日舉辦「亮麗梧棲攝影」比賽，今年攝影題材分為：自然風韻組、社會人文組等2組，提供豐富獎金。5月20日有鐵馬采風活動，歡迎全國親子來梧棲騎鐵馬、吹海風、賞美景，報名方式可至，官網：https://bao-ming.com/eb/content/5556#26710報名。更多「五七藝文季」內容，請上梧棲官網或粉絲頁或洽詢人文課查詢。

「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」將於5月7日登場，梧棲區公所將在朝元宮廣場舉辦系列活動(圖為資料照)。圖/台中市梧棲區公所提供
「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」將於5月7日登場，梧棲區公所將在朝元宮廣場舉辦系列活動(圖為資料照)。圖/台中市梧棲區公所提供
「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」將於5月7日登場，梧棲區公所將在朝元宮廣場舉辦系列活動(圖為資料照)。圖/台中市梧棲區公所提供
「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」將於5月7日登場，梧棲區公所將在朝元宮廣場舉辦系列活動(圖為資料照)。圖/台中市梧棲區公所提供
「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」將於5月7日登場，梧棲區公所將在朝元宮廣場舉辦系列活動(圖為資料照)。圖/台中市梧棲區公所提供
「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」將於5月7日登場，梧棲區公所將在朝元宮廣場舉辦系列活動(圖為資料照)。圖/台中市梧棲區公所提供

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