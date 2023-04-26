1顆20元！南投草屯高麗菜田 明天起開放自採

高麗菜價低迷，南投埔里有菜農為降低損失，並減少浪費，昨祭出每顆20元低價，開放民眾自採，引發地方關注，不少人前往搶便宜。草屯今天再有菜農跟進，同樣能以每顆20元自採，明天上午8時起開放，至後天（28日）下午5時止。

近期高麗菜價崩盤，每公斤批發價剩下個位數，各地不少菜農賠錢賣，甚至為了減少成本開銷，索性不雇工採收，直接開放農園讓民眾自採，埔里能高瀑布附近一處高麗菜田就以每顆20元，昨起開放自採，有人到場就是20、30顆「包軌」。

繼埔里高麗菜開放自採後，草屯今再有菜農跟進，將在明天（27日）、後天（28日）的上午8時起至下午5時，開放自家高麗菜田，同樣以每顆20元的價格，開放民眾自採，讓當地及鄰近地區的居民搶便宜，也品嘗在地當季的新鮮蔬菜。

楊姓菜農指出，草屯當地種高麗菜的農民不多，他因此在當地試種2分多地，是很受消費者喜愛的品種「初秋」高麗菜，口感吃起來細嫩甜脆，只是今年各地盛產，雇工不划算，自己也無法天天下田採收，目前尚有大概4500顆可以採收。

他也提到，他家菜園位在草屯鎮史館路巷弄內，有興趣的民眾可導航「立山銘版工業股份有限公司」，就在該公司正對面；而菜園內雖然有採收工具，但數量不多，仍建議自備提袋、刀子及零錢，原則上就是開放明、後天2天給民眾自採。