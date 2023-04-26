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國際旅遊解凍 新加坡110名師生南投體驗製茶、露營

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
新加坡110名學生到南投遊學旅行，到日月潭參觀茶園，並體驗手作紅茶。圖／南投縣政府提供
新加坡110名學生到南投遊學旅行，到日月潭參觀茶園，並體驗手作紅茶。圖／南投縣政府提供

新冠疫情趨緩，國際旅遊開始解凍。新加坡110名高中學生今天到南投縣日月潭、溪頭森林探索和露營，體驗手作紅茶和觀賞營火場，迥異都市的自然體驗，讓新加坡師生驚喜連連，南投縣政府表示，將持續透過遊學旅行等方式，讓更多國外遊客體驗南投好山好水。

南投縣觀光處表示，疫情對國內旅遊衝擊不小，疫情期間縣府不斷與新加坡旅遊業者接洽並分享南投旅遊資源，透過新加坡金航旅行社爭取師生於國境解封後，優先來南投遊學旅行。

110位遊學旅行首發團師生於4月25日抵台，由縣府安排前往日月潭體驗紅茶製作，至溪頭自然教育園區山野闖關、森林步道探索等教學目標，並體驗南投特色露營，晚間前往賞螢火蟲，師生們看身邊點點螢光驚嘆不已，對南投自然環境豐富，留下深刻印象。

觀光處長陳志賢說，近期將陸續到日本東京、韓國、泰國、菲律賓及新加坡行銷南投觀光，搭配交通部觀光局國際旅客優惠措施，爭取外國旅客前來南投。暑期並推出「南投星空季」，結合鳶峰星空劇場推出特色遊程，擴大南投觀光產值。

南投縣長許淑華說，戶外教育及生態旅遊是南投體驗式旅遊發展的強勢項目，縣府除了透過資源整合及行銷以外，也會結合國際學生交流，讓學生對南投及台灣留下深刻的印象，和親友分享台灣的旅行體驗，甚至再訪台灣。

下半年縣府將舉辦大型的露營主題活動，行銷南投露營產業。透過南投優勢的自然資源，發展走讀自然及山林、戶外健行及露營產業等永續生態旅遊。

國際旅遊隨疫情解凍，新加坡110名學生到南投遊學旅行，走訪日月潭茶園，讓學生好奇、興奮。圖／南投縣政府旅行
國際旅遊隨疫情解凍，新加坡110名學生到南投遊學旅行，走訪日月潭茶園，讓學生好奇、興奮。圖／南投縣政府旅行
新加坡110名學生到南投遊學旅行，體驗手作日月潭紅茶，讓學生興味盎然。圖／南投縣政府提供
新加坡110名學生到南投遊學旅行，體驗手作日月潭紅茶，讓學生興味盎然。圖／南投縣政府提供

新加坡 日月潭 生態旅遊 許淑華

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