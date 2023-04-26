延續陳綢阿嬤精神 他們暖贈埔里學子「糕粽」祝福

南投埔里良顯堂慈善基金會創辦人陳綢阿嬤在世時，關心鎮內學生及教育，總是會在大型考試前鎮內考生製作糕點、粽子，但她去年辭世，今年良顯堂延續阿嬤精神，並串連Feeling18巧克力工房，為考生們送上「糕粽」，預祝他們金榜題名。

近期將進入全國考試旺季，本周末（29、30日）先是四技二專統測登場，5月20、21日則將舉行國中會考，過去在考試前陳綢阿嬤與義工磨米包粿粽，送給鎮內學子，為他們加油打氣，希望每個孩子都能「包中」順利考取理想的學校。

只是，陳綢阿嬤在去年7月辭世，享耆壽92歲，各界哀慟；而今年的全國大型考試逼近，她卻已經不在。為延續阿嬤長期關心學子及教育的精神，良顯堂基金會與Feeling18巧克力工房合作，今送上「糕粽」給鎮內3所國中及埔里高工。

良顯堂基金會指出，為延續阿嬤的精神，義工們今年同樣動手製作「粿粽」，而Feeling18巧克力工房董事長茆晉日牂是陳綢阿嬤的義子也響應贊助「磅蛋糕」，包裝成精美又富含深意「糕粽」禮盒，預祝考生能順利「高中」金榜題名。

良顯堂基金會主任曾進勇說，陳綢阿嬤曾說過送學子粿粽有其道理，因為製粿要磨米，細細研磨每顆米粒成漿，才能塑形包料製作成粽，就像孩子們要成器需要經過各種磨練；此外，粿粽外線只綁一圈，蘊含祝福學子考試成長都能一帆風順。