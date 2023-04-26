台74線車流噪音擾人！台中太平住戶夜不成眠 爭取到設隔音牆

台74線中彰快速道路車流量大，沿線住太平區環中東路3段大樓住戶因緊臨台74線高架主線，每天要忍受過往的車輛噪音，尤其夜深人靜時，突然有大車行經發出碰撞聲，立馬被驚醒，嚇到夜不成眠，經向立委何欣純陳情後，何欣純爭取到1800多萬元經費，在社區旁增設隔音牆並延伸到太原下匝道，預計今年10月完工。

何欣純表示，台74線快速道路交通便利，但沿線的社區住戶長期忍受車流噪音，幼兒半夜驚醒、大人夜不成眠，嚴重影響當地居民生活品質，經爭取到增設隔音牆，盼完工後，還居民寧靜的生活空間，也盼施工單位施工時降低對住戶的影響，並希望公路總局能主動盤點沿線噪音擾民的路段，持續編列預算改善。

太平新坪里長紀進豐表示，該社區大樓共有160多戶入住一年多，不論白天、晚上都要忍受台74線車輛經過的噪音，住戶持續1年多陳情，透過何欣純協助，終於要設置隔音牆，盼能加快施工腳步早日完工。