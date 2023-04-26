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全國首座國際級足球園區台中動工 斥資15億2025年完工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中足球休閒運動園區為地上4層、地下1層主體建物，完工後可提供6千席觀眾席，今舉行動工典禮，預計2025年完工。模擬圖／台中市政府提供
台中足球休閒運動園區為地上4層、地下1層主體建物，完工後可提供6千席觀眾席，今舉行動工典禮，預計2025年完工。模擬圖／台中市政府提供

台中足球運動休閒園區座落南屯區，占地4.7公頃，斥資15.1億，設兩座11人制國際標準足球場、兩座5人制足球場，今舉行動工典禮，預計2025年完工。市長盧秀燕表示，未來國際足球賽事，可爭取到台中舉行，要打造足球界的「洲際棒球場」。

全球足球熱潮隨著世足賽吹入台灣，風氣逐漸萌芽，但台灣無專業足球場，中市府規畫全台首座國際級足球運動休閒園區，斥資共15.1億，包含中央體育署補助5億，市府自籌10億，將興建地上4層、地下1層主體建物，完工後可提供6千席觀眾席，今舉行動工典禮，預計2025年完工。

盧秀燕說，她體認足球是世界運動共通語言，故足球是台中重要發展運動之一，為求台中各區域平衡發展，將足球運動休閒園區建設於南屯；台中更執行「足球深耕計畫」，培育許多優秀選手，四年內奪下全國各級大賽達24次冠軍，勇冠全國。

立委江啟臣提到，他長期投入足球運動，為改善足球員比賽環境及觀眾觀賽體驗，他市府傳達陳情，並向體育署協助爭取經費，克服選址、經費困難後，能讓工程順利落腳，期望未來相關單位能善用這塊場地，為台灣足球繼續打拚。

立委張廖萬堅指出，足球園區原於林佳龍任市長期間，規畫於北屯區，後盧秀燕更動計畫，教育部擬取消5億元補助，但基於建設不分黨派，他向中央極力爭取，並與立法院副院長蔡其昌、立委黃國書數次會勘，終促成5億元補助核定；盼市府能如期完工，延續台中市足球佳績。

運動局長李昱叡表示，近年市府優化足球場地，於台74號快速道路沿線，設置達6座11人制、10座8人制與22座5人制足球場，包括朝馬、西屯、太原、大里，以及今日動土的足球園區。

李昱叡說，而既有的朝馬足球場，市府也爭取經費，增設照明設備與改善噴灌系統，同時建置完成大里區首座足球場，西屯另有座11人制足球場正興建中，力推多項措施，讓台中成為足球友善城市。

台中足球運動休閒園區今舉行動工典禮，由市長盧秀燕主持。記者劉柏均／攝影
台中足球運動休閒園區今舉行動工典禮，由市長盧秀燕主持。記者劉柏均／攝影
台中足球運動休閒園區今舉行動工典禮，市長盧秀燕（中）等人祈求工程順利。記者劉柏均／攝影
台中足球運動休閒園區今舉行動工典禮，市長盧秀燕（中）等人祈求工程順利。記者劉柏均／攝影
台中足球運動休閒園區今舉行動工典禮，市長盧秀燕（中）和運動局長李昱叡等人執鏟，象徵動工。記者劉柏均／攝影
台中足球運動休閒園區今舉行動工典禮，市長盧秀燕（中）和運動局長李昱叡等人執鏟，象徵動工。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕(右3)、立委江啟臣(右2)、楊瓊瓔(左3)等人今天出席台中足球運動休閒園區動工典禮。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕(右3)、立委江啟臣(右2)、楊瓊瓔(左3)等人今天出席台中足球運動休閒園區動工典禮。記者劉柏均／攝影
台中足球休閒運動園區為地上4層、地下1層主體建物，完工後可提供6千席觀眾席，今舉行動工典禮，預計2025年完工。模擬圖／台中市政府提供
台中足球休閒運動園區為地上4層、地下1層主體建物，完工後可提供6千席觀眾席，今舉行動工典禮，預計2025年完工。模擬圖／台中市政府提供

足球 運動 盧秀燕

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