快訊

蘋果官方揭「3設定出錯」恐讓iPhone變慢 解決方法超簡單

搶錢？台南停車場「1天收費2400元」惹議 交通局解釋規定

美國經濟未爆彈：拜登挑戰連任，但銀行危機怎麼解？

台中東勢茂興里長補選就職 傅琪芳得票356票當選

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市東勢區茂興里長補選投票，由傅琪芳得票356票當選，今在東勢區公所舉行就職典禮。圖／台中市政府民政局提供
台中市東勢區茂興里長補選投票，由傅琪芳得票356票當選，今在東勢區公所舉行就職典禮。圖／台中市政府民政局提供

台中市東勢區茂興里長吳仁文2月因病逝世，台中市選委會4月15日舉辦茂興里長補選投票，共有劉文中、傅琪芳、曾正國3人競逐，選舉結果，由傅琪芳得票356票當選。今在東勢區公所舉行就職典禮，民政局長吳世瑋頒發當選證書、印信、致送「造福里民」賀匾，祝賀新任里長傅琪芳就職，期許傅里長延續前里長吳仁文奠定的良基，提供里民更優質的服務。

吳世瑋表示，傅里長平常熱心公益，深耕地方、經常服務鄉親，曾在石城社區發展協會擔任志工長達16年，並擔任該協會第2、3屆會計及第4、5屆總幹事；另曾任山城慈善會第14至16屆理事，結合社區資源積極改善社區風貌，打造舒適生活環境，熟稔地方事務獲得里民支持高票當選，實為眾望所歸，也期許傅里長持續守護、造福茂興里民。

吳世瑋指出，傅里長將肩負治理茂興里的重任，協助反映里民心聲，也是家園守護者、文化傳承者、社區奉獻者，期許傅里長延續吳前里長打下的基礎，以新思維、新觀念推展里政，深入瞭解里民需求，凝聚社區共識，進而帶動社區的改變與發展，為里民謀求最大福祉。

民政局說明，台中市東勢區茂興里前里長吳仁文於今年2月因病逝世，台中市選委會於4月15日辦理補選作業，由傅琪芳里長在選舉中獲得民眾高度支持，並於4月21日經台中市選委會公告當選。

今日典禮，市議員吳振嘉、民政局長吳世瑋、市府客委會主委江俊龍、東勢區長翁培真、東勢區里長聯誼會長王鎭樑及東勢區各里里長等均到場觀禮；立法委員江啟臣、市議員蔡成圭也派員到場致意。

台中市東勢區茂興里長補選投票，由傅琪芳得票356票當選，今在東勢區公所舉行就職典禮。圖／台中市政府民政局提供
台中市東勢區茂興里長補選投票，由傅琪芳得票356票當選，今在東勢區公所舉行就職典禮。圖／台中市政府民政局提供
台中市東勢區茂興里長補選投票，由傅琪芳得票356票當選，今在東勢區公所舉行就職典禮。圖／台中市政府民政局提供
台中市東勢區茂興里長補選投票，由傅琪芳得票356票當選，今在東勢區公所舉行就職典禮。圖／台中市政府民政局提供

台中市 選委會

延伸閱讀

投入中6選立委？ 王育敏：剛當副市長，沒意願且未徵詢

台中殯儀館將原地改建 盧秀燕：民調結果尊重民意

台中樂成宮旱溪媽祖今早起駕 不畏風雨遶境22天

台中北屯淨遷入人口近5000人 全台行政區次高

相關新聞

台中捷運2週年比「YA」免費搭！歡慶背後藏運量、財務問題？

台中捷運通車至今，累積運量突破1700萬人次，今年底總虧損將累積達30億元，主要關鍵在運量始終衝不上來，目前中捷已向市府提出增資計畫因應，同時也對地方財政帶來龐大壓力。

台中東勢茂興里長補選就職 傅琪芳得票356票當選

台中市東勢區茂興里長吳仁文2月因病逝世，台中市選委會4月15日舉辦茂興里長補選投票，共有劉文中、傅琪芳、曾正國3人競逐，...

潭子龍形溝護岸損壞嚴重 民代爭取1200萬元8月完工

台中市潭子區頭家里頭張路二段112號旁的龍形溝漿砌卵石護岸，長年遭大雨沖刷損壞嚴重，危及兩側民宅及農田，今天上午，立委楊...

高樓救災演練 員林首見50米雲梯車

彰化縣有115幢11層以上大樓，員林市占25幢，南彰化卻沒有高樓救災雲梯車，消防局昨天在員林市鴻觀社區舉辦高樓救災演練，...

彰化食農創生開訓 助6團隊深耕

彰化縣頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會專注青年人才育成，5年來協助多家食農新創團隊加速發展，昨天好食好事「食農創生計...

民代籲豐洲二期開發案從優補償土地徵收 中市府研議

神岡豐洲科技工業園區第二期開發案，日前由台開負責辦理，現鬧上法院，爭議訴訟中，中市府接手規畫開發案，今由市議會法規委員會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦