台中東勢茂興里長補選就職 傅琪芳得票356票當選

台中市東勢區茂興里長吳仁文2月因病逝世，台中市選委會4月15日舉辦茂興里長補選投票，共有劉文中、傅琪芳、曾正國3人競逐，選舉結果，由傅琪芳得票356票當選。今在東勢區公所舉行就職典禮，民政局長吳世瑋頒發當選證書、印信、致送「造福里民」賀匾，祝賀新任里長傅琪芳就職，期許傅里長延續前里長吳仁文奠定的良基，提供里民更優質的服務。

吳世瑋表示，傅里長平常熱心公益，深耕地方、經常服務鄉親，曾在石城社區發展協會擔任志工長達16年，並擔任該協會第2、3屆會計及第4、5屆總幹事；另曾任山城慈善會第14至16屆理事，結合社區資源積極改善社區風貌，打造舒適生活環境，熟稔地方事務獲得里民支持高票當選，實為眾望所歸，也期許傅里長持續守護、造福茂興里民。

吳世瑋指出，傅里長將肩負治理茂興里的重任，協助反映里民心聲，也是家園守護者、文化傳承者、社區奉獻者，期許傅里長延續吳前里長打下的基礎，以新思維、新觀念推展里政，深入瞭解里民需求，凝聚社區共識，進而帶動社區的改變與發展，為里民謀求最大福祉。

民政局說明，台中市東勢區茂興里前里長吳仁文於今年2月因病逝世，台中市選委會於4月15日辦理補選作業，由傅琪芳里長在選舉中獲得民眾高度支持，並於4月21日經台中市選委會公告當選。