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潭子龍形溝護岸損壞嚴重 民代爭取1200萬元8月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取1200萬元，改善台中市潭子區頭家里旁的龍形溝漿砌卵石護岸安全，預定今年8月底完工。圖／台中市議員賴朝國提供
立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取1200萬元，改善台中市潭子區頭家里旁的龍形溝漿砌卵石護岸安全，預定今年8月底完工。圖／台中市議員賴朝國提供

台中市潭子區頭家里頭張路二段112號旁的龍形溝漿砌卵石護岸，長年遭大雨沖刷損壞嚴重，危及兩側民宅及農田，今天上午，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國道場會勘，爭取農委會農田水利署台中管理處1200萬元，改善長160公尺漿砌卵石護岸，預定今年8月底完工。

楊瓊瓔會勘表示，此區域灌排水溝為漿砌卵石護岸，約160公尺崩塌嚴重，危及民宅，且斷面不足，排水不良，影響水路流通，以致遇雨即淹，建議施作矩形溝，以徹底解決水患。

賴朝國指出，龍形溝漿砌卵石護岸落差達1公尺多，遇上豪雨水位上升，且龍形溝就在頭家國小旁，應儘速辦理改善，讓學童及民眾有更好的公共設施環境。

頭家里長黃聖明說，這個灌溉排水系統在30年前用砌石建成，現在只要下大雨就會淹水、溢滿到農田，造成農作損失。

農田水利署台中管理處同意，儘速籌措工程經費1200萬元補助台中市政府水利局，若發包順利，可在今年8月底完工。

護岸 楊瓊瓔 台中市

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