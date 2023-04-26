聽新聞
test
0:00 / 0:00
潭子龍形溝護岸損壞嚴重 民代爭取1200萬元8月完工
台中市潭子區頭家里頭張路二段112號旁的龍形溝漿砌卵石護岸，長年遭大雨沖刷損壞嚴重，危及兩側民宅及農田，今天上午，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國道場會勘，爭取農委會農田水利署台中管理處1200萬元，改善長160公尺漿砌卵石護岸，預定今年8月底完工。
楊瓊瓔會勘表示，此區域灌排水溝為漿砌卵石護岸，約160公尺崩塌嚴重，危及民宅，且斷面不足，排水不良，影響水路流通，以致遇雨即淹，建議施作矩形溝，以徹底解決水患。
賴朝國指出，龍形溝漿砌卵石護岸落差達1公尺多，遇上豪雨水位上升，且龍形溝就在頭家國小旁，應儘速辦理改善，讓學童及民眾有更好的公共設施環境。
頭家里長黃聖明說，這個灌溉排水系統在30年前用砌石建成，現在只要下大雨就會淹水、溢滿到農田，造成農作損失。
農田水利署台中管理處同意，儘速籌措工程經費1200萬元補助台中市政府水利局，若發包順利，可在今年8月底完工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言