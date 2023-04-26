台中捷運2週年比「YA」免費搭！歡慶背後藏運量、財務問題？

台中捷運通車至今，累積運量突破1700萬人次，今年底總虧損將累積達30億元，主要關鍵在運量始終衝不上來，目前中捷已向市府提出增資計畫因應，同時也對地方財政帶來龐大壓力。

台中捷運今天通車滿兩週年，台中市政府順勢宣布，只要持電子票證刷卡進站並比象徵阿拉伯數字2的「YA」，當日可不限次數免費乘車，還有機會抽日本來回機票。不過在這歡慶的時刻，也看到中捷背後不少的隱憂，包括 如果不再有所改善，這次的活動恐怕只會是一時的歡愉。

為了慶祝這特別日子，台中市長盧秀燕宣布捷運「坐免錢」，不過僅有一天的時間，歡迎大家坐捷運去玩，如果沒有坐過市民務必要去體驗；民眾今日乘車依舊需刷票卡進出，但不會扣除款項，僅做統計人次使用。

「台中也算是創了一個先例，」台中捷運公司運務處長許泰銘表示，過去台北、高雄捷運，只會在新的路線通車後免費讓民眾搭乘，但正式營運後還有些活動或折扣，過去絕無僅有，而且很少有全日免費搭乘的情形。

圖／台中市長盧秀燕宣布今天比2搭捷運「免錢」。台中捷運公司提供

背後有隱憂，資本額已快燒光

不過在歡笑的背後，中捷仍有不少嚴肅問題需面對，根據統計，台中捷運通車至今，累積運量突破1700萬人次，過去被詬病的一些問題，看似有些好轉，其中虧損從一年7億下降到6億元左右，旅客搭乘人次也從去年5月中48萬人次，增長到每個月超過百萬人次。

但讓人擔憂的，是中捷原先的資本額為35億，依照目前「燒錢」的進度，今年底總虧損將累積達30億元，還是要面對資本「燒光」的窘境，目前中捷已經向市政府提增資計畫。

談到中捷虧損的原因，逢甲大學運輸物流系教授李克聰指出，台中本身就有雙十公車優惠，長者搭乘公車前十公里免費，接下來每十公里也僅收10元，這樣的政策讓公車的優勢勝過捷運，導致運量始終衝不上來。

此外，目前台中捷運僅有一條路線，很難向台北捷運發展許多副業，業外收入也相對稀少。最後受到疫情影響，讓前幾年的營運狀況雪上加霜。

交通月票將上路，能否帶來轉機

目前台中市政府已準備在今年7月推出299元交通月票，一張票就能搭乘捷運、台鐵與公車；李克聰坦言，這項政策很可能是一個轉機，屆時民眾有多元的選擇，相信捷運運量有機會能衝起來。

不過新政策也有一些隱憂，首先是月票價格僅299元，在這麼廉價的情況下，多出來的金額勢必都是政府補貼，屆時是否造成財政負擔也必須觀察。

此外，交通月票推出來的目的，就是可以讓捷運、公車雙贏，如此一來轉乘必須要做得更好，讓汽、機車族願意去移轉，但目前公車業者整體營運狀況相當糟糕，很可能讓政策無法推動。

他補充，目前公車駕駛嚴重缺工，薪水再高也找不到人，接著是目前很多公車陸續退場，汰換成電動公車，但市場車輛供給有限，屆時如果沒有辦法因應運量增加班次，進而導致服務水準下降，最終可能出現雙輸的結果。

「如果月票政策沒有辦法改善中捷，台中捷運可能要過痛苦的20年，」李克聰擔憂地說道，目前台中僅有一條捷運，第二條藍線，至今連目前細部計畫都還沒完成，依照過去的經驗，完工日至少要要等15年、正常要等20年，怎麼撐過這段時間，會是台中市政府一大考驗。

圖／台中公車系統有雙十優惠，難把人潮推向捷運。Flickr by Cheng-en Cheng

近期有微幅改善，虧損微幅降低

但從短期來看，台中捷運至少已有些許好轉跡象，許泰銘則指出，中捷在前年與去年上半年，受到疫情關係確實影響運量，但隨著疫情趨緩，今年3、4兩個月，單日平均運量分別來到3.4萬人次與3.6萬人次，顯然已培養民眾搭乘習慣。

對接下來299月票，他也有所期待，認為一張票能搭乘捷運、公車與台鐵，相信人次會再有一波顯著成長。

此外捷運近期也會積極做一些聯合開發，包括四維國小站、文心崇德站、文華高中站、櫻花站、市政府站、南屯站都有共構，屆時能帶來更多居住人潮，另外也有店鋪可收取租金。

當然各方的期待，還是新路線能趕緊開通，許泰銘坦言，新的路線橫跨台灣大道，一路延伸到台中港區，屆時能讓台中捷運從單線變成十字路網，打開整個交通命脈，這部分只能積極爭取，希望縮短時程。

大眾公共運輸本身就具備服務性質，也非營利項目，自然不能要求中捷完全自負盈虧，但若是長期巨幅虧損，勢必也會造成地方政府財政負擔，如何取得最佳平衡，會是台中市政府未來極大的考驗。

（本文出自2023.4.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）