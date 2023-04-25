民代籲豐洲二期開發案從優補償土地徵收 中市府研議

神岡豐洲科技工業園區第二期開發案，日前由台開負責辦理，現鬧上法院，爭議訴訟中，中市府接手規畫開發案，今由市議會法規委員會，審查該開發補償人民請願案；市議員周永鴻認為，應對承租戶免徵土地增值稅、提高土地改良費並納入開發成本，從優處理補償。委員會後結論，請市府研議辦理。

周永鴻說，神岡豐洲二期園區開發範圍，有許多原本以三七五減租條例承租土地耕作的民眾，世代耕作營生，土地若被徵收無法繼續耕作，生活受到嚴重衝擊；要求應對承租戶免徵土地增值稅、提高土地改良費並納入開發成本，從優處理補償。

周永鴻強指出，豐洲二期園區屬政府依法出售公有土地，據平均地權35條和土地稅法28條，應屬於免徵土地增值稅範圍，承租戶們配合政府政策，失去耕作土地的權利，獲得的補償不該被當作獲利徵收土地增值稅。

豐洲一期和二期的開發時間相距超過十年，物價成長幅度相當可觀，但二期補償土地改良費每分地20萬，不如一期每分地25萬，經發局的補償標準相當不合理。

周永鴻呼籲經發局，應從優補償豐洲二期三七五減租承租戶，免徵土地增值稅、增加土地改良費，才能真正照顧到受影響的民眾

委員會後結論，請市府經發局會同相關單位，研議辦理。