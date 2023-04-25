台中森林大火燒毀水管 搶修復供160戶民生用水

台中市和平區平等里環山部落周邊日前因森林大火，燒毀該部落飲用水供水管線，台中市政府請廠商趕工搶修並重新配管，提前24日完工，恢復供給部落160戶民生用水。

台中市經發局今天發布新聞稿指出，環山部落位處偏遠山區，部落民眾用水倚賴山區河川及山泉水，再以簡易自來水系統經簡單沉澱過濾後煮沸使用，平常用水已不便，加上大火燒毀管線，和平區公所雖緊急調度其他簡水系統應急，但水量仍嚴重不足。

經發局指出，要求廠商積極趕工，昨天下午陸續完成搶修測試，經檢視供水系統能穩定供水。部落民眾打開水龍頭看到有水都非常開心。

經發局表示，此次修復工程投入新台幣148.5萬元經費，沿既有林道（農路）並避開原燒毀路段，修復1.1公里配水管線、排砂閥、釋氣閥及其他水源取水設施；另外，施工期間適逢春雨報到，甚至涉水跨越野溪搬運管材，更添施工困難度。

為讓部落民眾盡速有水可用，市府請施工人員考量施工安全及兼顧搶修時效下，順利以8天完成修復，原預計4月底前完成搶修，已提早於昨晚恢復供水，解決部落用水問題。