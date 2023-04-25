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中捷2周年比「YA」搭車免費 盧秀燕：旅客滿意度破9成

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早參與中捷2周年活動，比「YA」刷卡入站，即可免費搭乘捷運。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今早參與中捷2周年活動，比「YA」刷卡入站，即可免費搭乘捷運。圖／台中市政府提供

台中捷運通車2周年，中捷特別舉行慶祝活動，民眾今僅需比「YA」刷卡，即可免費搭乘捷運；市長盧秀燕說，今是中捷2週年，今年也是兔子年，民眾只要比「YA」，即可整天免費搭乘，歡迎民眾踴躍使用，祝福中捷2歲生日快樂。

盧秀燕說，中捷通車以來，至今已超過1700萬人次搭乘，邁向2千萬人次里程碑，指日可待；捷運除是市民最愛的重大建設，也是滿意度最高的施政項目，在中捷團隊努力下，旅客滿意度高達93.7%。

盧秀燕今在中捷董事長林良泰陪同下體驗活動，自文華高中搭至市政府站。盧說，搭乘狀況很不錯，一早人潮洶湧，許多市民利用中捷通勤、通學，其中一位同學就表示，她每天通學往返就需花70元捷運費，期待299交通月票方案。

中捷公司表示，為慶祝中捷2週年，中捷也在市政府站、高鐵台中站設置「捷伴同行 愛久久」裝置藝術，由可愛的吉祥物「小綠綠」，帶領民眾同歡慶，喊出「299 TOGETHER」，「299 TOGETHER」，代表對旅客的愛長長久久。

中捷說，此次比YA活動，民眾除免費享受中捷服務，還可抽日本雙人來回機票、燒肉雙人套餐，搭1趟就有1次抽獎機會，搭乘越多趟、中獎機率越高，歡迎民眾踴躍參與。

中捷公司也提到，自即日起有「綠色生活地圖」活動，集章抽機票、「捷伴同行 愛久久」打卡抽好禮，還有「Yihoyoho未來你好」微型小市集及屋馬燒肉拍照打卡送肉盤快閃活動，讓市民搭乘中捷時，也能享受更多的樂趣和驚喜。

台中市長盧秀燕今早參與中捷2周年活動，比「YA」刷卡入站，即可免費搭乘捷運。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今早參與中捷2周年活動，比「YA」刷卡入站，即可免費搭乘捷運。圖／台中市政府提供

台中捷運 盧秀燕 機票

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