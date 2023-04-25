武陵農場藍腹鷴上演求偶舞 遊客驚呼太幸運
春天是國家第2級保育類珍貴稀有鳥類「藍腹鷴」繁殖期，武陵農場有遊客發現藍腹鷴以張開雙翅的方式「鳳求凰」，大跳求偶舞，目睹民眾大為驚豔，直呼太幸運。
武陵農場副場長胡發韜今天接受媒體訪問表示，每年2至5月是藍腹鷴繁殖期，此時成年雄鳥臉部附近紅色肉冠面積明顯膨脹變大，雄鳥先會悄悄靠近雌鳥至其明顯可見地點，再以此為求偶展示舞台。
胡發韜指出，近日農場員工與遊客目睹精彩萬分的藍腹鷴「鳳求凰」求偶圓舞曲過程，深深驚嘆大自然神奇奧妙與美麗驚豔，紛紛慶幸自已的好運氣。
胡發韜說，武陵農場內的波浪道、觀魚台、桃山瀑布步道等，都有機會巧遇藍腹鷴，繁殖期更可能一睹藍腹鷴特殊求偶儀式，可遇不可求，呼籲遊客發現務必保持距離、以「不驚嚇」、「不干擾」、「不追逐」、「不餵食」、「不捕捉」的安靜方式，與藍腹鷴來場美麗的邂逅。
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