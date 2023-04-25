選舉紅利持續發燒 康乃馨產地價翻倍

一年一度母親節即將來臨，母親節代表花卉康乃馨最大產區田尾鄉，今天展示今年應景花束；鄉農會表示，最去3年遇到新冠肺炎疫情衝擊鮮花消費，農民都相當辛苦，今年防疫措施解封，加上選舉紅利，產地批發價翻一倍，還有上漲空間。

全國康乃馨種植面積約55公頃，彰化縣44公頃，占全國約88%。縣長王惠美說，今年彰化縣康乃馨花況很不錯，花農也很厲害，改良技術不斷精進，顏色有紅、橙、黃、粉、白、紫、混色等多種顏色，花型美麗、花色多、貨源穩定、質量佳且價格平實。

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，過去3年前新冠肺炎疫情嚴峻，限制婚喪喜慶活動，很多花卉產量嚴重滯銷，縣長王惠美帶頭行銷花卉，農委會農糧署協助尋找行銷通路，台中區農業改良場長李紅曦帶領團隊積極協助農民推行友善耕作，減少使用農藥，提升國產花卉品質與促進銷量。

今年沒有疫情負面因素，去年彰化縣五合一選舉結束，今年立法委員選舉接力登場，五合一選舉的當選人、立委候選人都需要買花送民眾，選舉紅利發揮加乘作用，今年康乃馨產地批發價每把10朵50元至70元，比去年多一倍，銷售量增加近三成，距離母親節還有半個月，預料花價還會上漲。