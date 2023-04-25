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中市擬開放公共空間設舊衣回收箱 違規設立開罰

中央社／ 台中25日電

台中市政府今天在市政會議中通過「台中市環境清潔維護自治條例」部分條文修正案，研擬開放社會福利團體在公共區域設置舊衣回收箱，但若違規設立最高將開罰6000元。

台中市政府環保局今天在市政會議提案修正「台中市環境清潔維護自治條例」部分條文草案獲通過，後續將送市議會審議，待台中市議會通過後，將訂定相關管理辦法。

環保局長陳宏益在會中說明，舊衣回收設施過去都是公寓大廈自行設立，對於公共區域的閒置空間，環保局將與警察局、交通局、社會局及公共空間主管機關現勘，以不影響民眾使用下，擴大回收管道。

陳宏益表示，原則上先以公益、社福團體申請為優先，再由環保局核准設立，社區舊衣回收設施由管委會管理、公共區域由市府管理，若違規設立將處1200元以上、6000元以下罰鍰。

環保局統計，近4年舊衣回收量平均約為3831公噸，其中屬環保局回收部分約為2286公噸，經過回收後的舊衣，環保局會先變賣給回收商，後續則會藉由外銷出口、降級使用或做成固體燃料再利用。

以去年平均變賣單價計算，環保局指出，約可增加新台幣156萬元收入。期待修正草案於市議會通過後，開放社會福利團體在道路及人行道設置舊衣回收箱，增加台中市舊衣回收管道，也減少清潔人員負擔。

台中市 人行道 環保局長

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