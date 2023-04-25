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彰化啟用第二輛高樓救災雲梯車 女消防操作手不讓鬚眉

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣消防局今天在員林市鴻觀社區啟用第二輛消防雲梯車，員林西區分隊員古馥瑄擔任消防雲梯車操作手。圖／縣政府提供
彰化縣消防局今天在員林市鴻觀社區啟用第二輛消防雲梯車，員林西區分隊員古馥瑄擔任消防雲梯車操作手。圖／縣政府提供

彰化縣有115幢11層以上大樓，員林市占25幢，南彰化卻沒有高樓救災雲梯車，今天消防局在員林市鴻觀社區舉辦高樓救災演練，啟用南彰化第一輛、全縣第二輛50公尺雲梯消防車，因員林市的西區近日將有20層高樓落成，市公所希望如有第三輛能配置在員林西區。

消防局和員林市公所、鴻觀社區合舉辦高樓救災演練，員林區11層以上公寓大樓管理委員會都派員到場觀摩，了解高樓救災和避難的技巧，同時認識消防裝備器材和訓練成果。

「不怕一萬，就怕萬一。什麼事都要做最壞的打算、最好的安排。」縣長王惠美到場觀看演練後表示，彰化縣有115幢11層以上大樓，其中25幢在員林市，她就任以來，編列預算購置兩輛50公尺雲梯消防車，每輛3500萬元，第一輛配置在彰化市，第二輛配置在員林市，

今天防救災演練，民眾發現火災先報案，接著配合社區大樓廣播疏散，有些民眾集結一起救災，消防隊員迅速抵達執行任務，結合高科技無人機高空觀察火災現況，通報地面人員掌握最佳救災動態。

值得一提的是，必須在高空籃架操作雲梯車，操作者要具備強健體魄和高度協調性，今天操作50公尺雲梯車是員林西區分隊員古馥瑄，在長達一個月整訓期間脫穎而出，成為第二大隊雲梯車第一操作手，巾幗不讓鬚眉，讓觀摩消防救災演練的各界人士和民眾刮目相看。

員林市長游振雄說，員林市高樓林立，大樓幾乎集中在員林市的西區，不久後會有第二幢超過20樓建築完成，消防雲梯車顯得格外重要，希望日後消防雲梯車能優先配置消防局第二大隊員林西區分隊。

彰化縣消防局今天在員林市鴻觀社區啟用第二輛消防雲梯車，舉辦高樓消防救災演練。圖／縣政府提供
彰化縣消防局今天在員林市鴻觀社區啟用第二輛消防雲梯車，舉辦高樓消防救災演練。圖／縣政府提供

員林 火災

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