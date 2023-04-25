中市啟動預防性噴藥對抗登革熱 籲落實滅蚊4招

天氣轉熱，預防登革熱，台中市環保局除動員各區清潔隊及環保志工，一同整頓戶外公共環境及居家內外積水容器外，也委託專業合格病媒防治業者執行「全市2梯次公共區域登革熱預防性噴藥」，第1梯次已自3月底展開，第2梯次預訂於7至10月執行。

環保局長陳宏益表示，噴藥消毒僅能消滅成蚊，無法殺死生存在水中的孑孓，且頻繁噴藥容易導致蚊蟲產生抗藥性，登革熱防治應以「孳清為主、噴藥為輔」，最有效的防治方法就是定期整理居家環境與清除積水容器，「巡、倒、清、刷」才是根本解決之道。

環保局提醒，噴藥期間民眾應做好防護措施，包括關閉家裡門窗、放置戶外的物品收妥、避免孩童或寵物外出、魚缸加蓋等，噴藥使用的藥劑皆為環保署核准的特殊環境用藥，請民眾不用擔心，若不慎接觸藥劑，請立即清水沖洗，如有過敏等身體不適情形，則應儘速就醫。

剛做完月子的吳小姐說，自己容易被蚊子咬，懷孕前都是直接買蚊香或殺蟲劑防蚊，懷孕後發現防蚊用品很多成分不適合孕婦，為了寶寶開始研究天然、溫和的植物性精油來驅蚊，但是防蚊效果短暫。她經爬文後發現，最有效的方法就是滅孓4招「巡、倒、清、刷」，自從把住家周圍不要的廢棄瓶罐、積水全清理掉後，已一段時間沒看到蚊子出沒，對於滅孓成效非常滿意。

環保局指出，請民眾雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視居家環境，徹底清除積水容器，做好防蚊措施，保護自己也守護家人健康。