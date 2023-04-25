中市政會議修法通過 擬開放閒置公共空間設舊衣回收箱

中市環保局今於市政會議提案，修正「台中市環境清潔維護自治條例」部分條文通過，將送市議會審議，包含開放社會福利團體於公共區域設「舊衣回收箱」。局長陳宏益說，將以不影響民眾使用為前提，擴大回收管道，公益、社福團體申請優先，市府管理，若違規設立可處1200元以上、6千元以下罰則。

陳宏益指出，舊衣回收設施，過往皆以公寓大廈自行設立，若有閒置公共區域，環保局將會同相關主管機關現勘，以不影響民眾使用下，擴大回收管道，先以公益、社福團體申請優先，由環保局核准設立，市府管理，若違規設立將處1200元以上、6000元以下罰則。

陳宏益提到，台中市共有104個可回收舊衣站點，其中共有24個社會福利相關單位，近4年舊衣回收量，平均約為3831公噸，其中三分之一，由社福團體接受捐贈，另外三分之二則回收彙整至環保局。

環保局表示，回收後的舊衣，會變賣予回收商，藉由外銷出口、降級使用或做成固體燃料再利用，達有效循環經濟，以去年平均變賣單價計算，約可增加156萬元收入。

陳宏益表示，目前市府以資源回收車，定時定點回收舊有衣物，對民眾使用較不便，故盼擴大增設，讓舊衣能在不被其他回收物污染狀況下，乾淨的由回收桶回收。