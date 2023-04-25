南投、草屯運動中心興建有譜 將辦2場公聽會

南投縣無國民運動中心，縣府規畫在南投市舊議會用地、草屯旭光高中興建，為了解縣民運動需求，將分別於4月27日及5月5日召開2場次公聽會，聽取地方意見，以利辦理可行性評估與先期規畫，打造符合縣民所需的優質運動環境。

縣府指出，運動風氣盛行，縣內運動場域多在戶外，且桌球、羽球、健身等室內場域分散，縣民期盼能有多功能室內活動場所，與其他縣市一樣能有運動中心，經為此覓地規畫，預計於南投市舊議會用地及縣立旭光高中興建全民運動中心。

教育處近期著手辦理全民運動中心可行性評估及先期規畫作業，為了解縣民運動需求，將分別辦理2場次公聽會，其中南投場於27日（四）上午10時在南投縣立婦幼館，草屯場則於5月5日（五）下午2時在草屯鎮公所5樓國際會議廳。

教育處表示，將透過公聽會向縣民說明運動中心的初步規劃，同時邀請在地民意代表及里長參與討論，也歡迎在地及鄰近鄉鎮居民參與，針對所需的運動需求提供相關意見，共同規畫適合大眾運動的體育場館，進而打造優質的運動環境。

而南投縣全民運動中心，初步規畫將參照國民運動中心推動模式，設置能從事籃球、排球等球類活動的多功能綜合球場，或體適能中心、瑜珈或韻律教室、桌球場、羽球場等運動設施，提供民眾更舒適、專業及安全的運動環境。