台中濱海自行車道多項設施鏽蝕 市府編870萬修復

台中海線自行車牽引道受海風鏽蝕，鋼架生鏽、棧板翹起有全安疑慮，台中市議員施志昌今天邀集台中市政府觀旅局至大甲西勢海堤自行車牽引道會勘，他要求觀旅局儘速修復，觀旅局表示，今年編列870萬，要修復大甲西勢海堤自行車牽引道周邊設施以及大安海墘海堤約410公尺自行車道設施，近期發包，預計年底前完工。

施志昌表示，這幾年他一直在爭取自行車道串連，和舊有車道修復。大甲西勢海堤牽引道落成至今已10年，因受海風侵蝕鏽蝕嚴重，部分鋼樑甚至已斷裂，塑木棧板多處翹起或有坑洞。

他說大安海墘海堤的自行車道周邊設施也同樣受鏽蝕，這次請觀旅局一併修復，希望觀旅局在工程與材料上能再補強，如這次觀旅局選用氟碳漆，更耐鏽蝕，加強設施耐用度，能減少日後整修的經費，也給自行車友一個舒適安全的騎車環境。

郭姓民眾表示，約4年前施志昌議員已請觀旅局整修過，但因為海風侵蝕性強，造成設施又再度鏽蝕，加上機車有時會上牽引道，也容易造成設施毀損，騎自行車的車友更不安全，希望市府能盡快修復。