南投星空季7月登場 導覽培訓從合歡山擴及溪頭

合歡山於2019年獲國際認證成為全國首座暗空公園，為輔導建立星空導覽解說服務，並因應7月將登場的「南投星空季」，縣府串連地方今於仁愛清境舉辦島導員培訓課程，今年更將人才培訓擴及鹿谷溪頭，盼讓暗空理念得以拓展至全縣。

縣府指出，合歡山海拔逾3000公尺，且幾無光害，觀星品質優良，經在地協會與縣府等機關努力下，2019年通過國際暗天協會（IDA）認證，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，近年持續推動友善暗空及相關觀星設施建置等措施。

其中，為強化當地星空導覽解說能量，增進天文專業知識，縣府與在地機關近年合作在合歡山推動相關人才培訓，今年更將星空導覽課程擴大至同樣低光害、高海拔的鹿谷地區，盼進一步將暗空理念拓展至全縣，並因應「南投星空季」活動。

觀光處表示，南投星空季於2017年開辦，去年更入選交通部觀光局臺灣觀光雙年曆活動，為讓品質再提升，今年將星空導覽人才培訓，除了合歡山，更擴大至鹿谷溪頭，由多位專家傳授專業天文知識，更加入在地文化解析與導覽技巧培訓。

而星空導覽人才培訓課程首場今天在仁愛清境觀星園景觀山莊開訓，鹿谷場次則預計於5月2日在溪頭金台灣山莊辦理，後續該處會與在地觀光或星空相關協會討論將受訓學員列冊管理，未來共同投入在地、甚至縣內星空旅遊導覽服務。