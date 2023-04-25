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連續乾旱造成竹鹿地區冬筍受災 但農、林地補助不同調

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹鹿地區冬筍受災，民代及鎮公所接受筍農陳情，立委蔡培慧表示將爭取林業用地納入農損補助範圍。圖／立委蔡培慧提供
竹鹿地區冬筍受災，民代及鎮公所接受筍農陳情，立委蔡培慧表示將爭取林業用地納入農損補助範圍。圖／立委蔡培慧提供

南投縣竹山及鹿谷為全台筍子重要產地，因去年底到至今年3月連續乾旱影響，造成竹筍受災，雖然獲得中央列入天然災害救助範圍，卻限定栽種在「農牧用地」才能請領，上周縣府雖已開始申辦農損補助，但許多民眾因土地是「林業用地」，盡管一樣種植筍子，卻資格不符被退件，建議中央應避免發生農、林地不同調的情形。

南投縣政府表示，是全台冬筍最重要的產地，從去年底到今年3月的連續乾旱，造成竹筍生產損失極為嚴重，而竹筍產地區分為「農地」及「林地」，在中央受理單位不同，已建請中央的現金救助應涵蓋林地，竹筍受災不應區分「農地」或「林地」，敬請林務局能盡速同意林地竹筍災害救助。

竹山鎮長陳東睦指出，筍子是竹林天然副產物，應該給予天然災損補助，協助當令當季的筍農，希望中央長官能夠體恤筍農問題，從寬協助竹筍農林業用地相關災損補助問題；立委蔡培慧也接受筍農陳情，表示將全力爭取林業用地納入農損補助範圍。

在現場履勘下竹山鎮公所極力建議2、3月為旱災補助範圍，以及 實際具有栽培管理等行為為補助依據，能「從簡」、「從速」來認定做為補助規範，希望長官體恤筍農、苦民所苦。

竹鹿地區冬筍受災，民代及鎮公所接受筍農陳情，立委蔡培慧表示將爭取林業用地納入農損補助範圍。圖／立委蔡培慧提供
竹鹿地區冬筍受災，民代及鎮公所接受筍農陳情，立委蔡培慧表示將爭取林業用地納入農損補助範圍。圖／立委蔡培慧提供
竹鹿地區冬筍受災，民代及鎮公所接受筍農陳情，立委蔡培慧表示將爭取林業用地納入農損補助範圍。圖／立委蔡培慧提供
竹鹿地區冬筍受災，民代及鎮公所接受筍農陳情，立委蔡培慧表示將爭取林業用地納入農損補助範圍。圖／立委蔡培慧提供

災損 南投 農地

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