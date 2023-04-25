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帶狀疱疹遽增 感染科醫師建議接種自費疫苗預防

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院在清明到穀雨時期，收治多位帶狀疱疹重症病人。感染科主任王瑞興提醒，不論有無水痘或帶狀疱疹病史，季節變化或免疫功能不穩定時都應多留意。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院在清明到穀雨時期，收治多位帶狀疱疹重症病人。感染科主任王瑞興提醒，不論有無水痘或帶狀疱疹病史，季節變化或免疫功能不穩定時都應多留意。圖／台中慈濟醫院提供

季節交替是帶狀疱疹好發期，台中慈濟醫院從清明節到穀雨時期，收治多位帶狀疱疹重症病人，感染科主任王瑞興提醒，不論有無水痘或帶狀疱疹病史，季節變化或免疫功能不穩定時都應多留意，高風險族群可考慮自費接種帶狀疱疹疫苗，避免後患。

季節變換時，氣溫也變化快速，帶狀疱疹就醫病人遽增，甚至病情嚴重而需要住院治療，台中慈濟醫院感染科主任王瑞興表示，許多個案是年長合併有癌症或紅斑性狼瘡等免疫功能疾病，但也有僅32歲或免疫功能缺損的人發病，顯示帶狀疱疹不只發生在年長者，只要免疫功能不穩定時就可能發病。

一位82歲婦人罹患新冠病毒後排尿困難，家人以為是陰道炎，吃藥卻未能改善，拖了10天反覆就醫才確認是帶狀疱疹。服藥後症狀稍稍改善，仍未能完全復原且後遺症不斷，尤其病灶位置影響坐姿，連帶腰痛、頭痛上身，夜間得靠冰敷才能入眠。

王瑞興說，帶狀疱疹是因感染水痘痊癒後，病毒躲藏在神經節，身體免疫功能不穩定時，病毒沿著神經節長出帶狀水泡狀皮疹，才被稱為「皮蛇」。病人苦惱的是治療後，即便皮膚病灶已完全恢復正常，帶狀疱疹患部的神經痛仍常會感到像被電到的抽痛、麻、癢，令人痛不欲生，甚至影響日常生活。

他建議預防帶狀疱疹最好的方式是接種疫苗，「復發造成帶狀疱疹的罹患率與年齡成正比」，他說高風險族群不論是否有水痘或帶狀疱疹病史，未曾接種過帶狀疱疹疫苗者，可與醫師諮詢討論身體情況，決定是否自費接種。目前引進的新款帶狀疱疹疫苗是非活性基因重組疫苗，保護力較強、安全性更佳且施打年齡對象更廣。

根據統計，台灣每年約有一萬2000人因帶狀疱疹就醫。王瑞興說，症狀通常是冒出水泡、化膿、結痂，數周後慢慢康復，病情嚴重程度與發作位置息息相關，輕者服藥返家靜養，但發作在臉與生殖器官的可能造成失明甚至大小便失禁，建議中老年人等高風險族群一定要特別注意。

台中慈濟醫院在清明到穀雨時期，收治多位帶狀疱疹重症病人。感染科主任王瑞興提醒，不論有無水痘或帶狀疱疹病史，季節變化或免疫功能不穩定時都應多留意。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院在清明到穀雨時期，收治多位帶狀疱疹重症病人。感染科主任王瑞興提醒，不論有無水痘或帶狀疱疹病史，季節變化或免疫功能不穩定時都應多留意。圖／台中慈濟醫院提供

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