影／國旅復甦 中社花市賞花賞瓜人潮湧現

國旅復甦，台中市后里區中社花市目前平假日都有賞花人潮，團體客多，花市內目前百花盛開，許多瓜棚的觀賞南瓜陸續結果，五顏六色且果型有趣的南瓜，也吸引遊客欣賞拍照。

中社花市8公頃花海，每到4到5月除了百花盛開，還有另類觀賞重點，中社花市今天陸續有遊覽車開抵，團體客入園賞花，許多長者看到結實滿滿的南瓜都說：「這些金瓜好漂亮」。

花市內多座瓜棚上，目前垂掛著一顆顆大小不一，五顏六色的各類稀奇古怪的瓜果，有些像紅色的大燈籠瓜、有多色彩的苦瓜、像飛碟、像彩色小燈泡、像小西瓜、還有雙色的瓜，還有長的比人的頭部還要大的南瓜，每一顆瓜都是真的瓜果。