快訊

教科書用語之爭 他指教學現場將出現這個問題

昔賠光兒300萬存款！小彬彬「月賺百萬」驚人收入曝光

解放軍無偵-8「看得到打不到」成台海與美航艦大威脅？

影／國旅復甦 中社花市賞花賞瓜人潮湧現

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影

國旅復甦，台中市后里區中社花市目前平假日都有賞花人潮，團體客多，花市內目前百花盛開，許多瓜棚的觀賞南瓜陸續結果，五顏六色且果型有趣的南瓜，也吸引遊客欣賞拍照。

中社花市8公頃花海，每到4到5月除了百花盛開，還有另類觀賞重點，中社花市今天陸續有遊覽車開抵，團體客入園賞花，許多長者看到結實滿滿的南瓜都說：「這些金瓜好漂亮」。

花市內多座瓜棚上，目前垂掛著一顆顆大小不一，五顏六色的各類稀奇古怪的瓜果，有些像紅色的大燈籠瓜、有多色彩的苦瓜、像飛碟、像彩色小燈泡、像小西瓜、還有雙色的瓜，還有長的比人的頭部還要大的南瓜，每一顆瓜都是真的瓜果。

中社花市內目前還有多種花盛開，包括顏色多樣百合花、四季海棠、鼠尾草、一串紅與蓮花等花種，今天非假日，上午已有多輛遊覽車載客入園賞花。

中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，遊客多。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，遊客多。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影
中社花市8公頃花海，現在百花盛開，還有瓜棚結果吸引遊客賞瓜拍照。記者游振昇／攝影

賞花 遊覽車

延伸閱讀

賞花秘境、自然步道…看完這篇熟透陽明山！最新超過20個一日遊景點推薦

彰化6大賞花景點！全台最大蜀葵花田、雙色花旗木一次收

夜間賞花才是王道！夜訪花旗木秘境「阿拉伯的粉紅村」，燈光點綴更夢幻，把握最後花期搶拍一波

嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花況達滿開 花期倒數剩2周

相關新聞

影／國旅復甦 中社花市賞花賞瓜人潮湧現

國旅復甦，台中市后里區中社花市目前平假日都有賞花人潮，團體客多，花市內目前百花盛開，許多瓜棚的觀賞南瓜陸續結果，五顏六色...

台中購物節追加預算 議會初審通過

台中購物節追加預算3.5億元昨在議會委員會審查，藍綠議員再次針鋒相對， 綠營強調市府未提出具體計畫就要審查，根本本末倒置...

社頭公托啟用 鄉長加碼催生

彰化縣獲中央補助2.5億元，將設置16處公設民營托嬰中心、13處育兒親子館，昨天位於彰化社頭的全縣第3座公設民營托嬰中心...

南投市代吳煌濱 遞補就職

南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄選，遭南投地院判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱昨遞補就職。吳煌濱說，感謝司法落實查賄...

豐原醫院后里長照機構動土 後年營運

衛福部豐原醫院附設后里長照機構昨天動土，行政院長陳建仁親自出席，預計明年底完工，後年營運。陳建仁說，全國住宿型長照機構需...

台中外送平台條例加強道安 首季外送員交通意外減七成

台中市政府今舉行道路交通安全督導會報，副市長黃國榮指出，「台中市外送平台業者管理自治條例」去年9月2日公告實施，他表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦