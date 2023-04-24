彰化女中羽球冠軍好手 錄取成大外文系

彰化女中今年有3名學生以運動績優成績錄取理想大學，高三學生李鈊嵐曾獲彰化縣賽羽球高女組雙打冠軍，今年錄取成功大學外文系，未來希望擔任教職、教球或從事翻譯工作。

彰化女中校長陳香妘說，彰女希望能為彰化縣留住運動績優學生，開放給學生更多元的升學管道，目前彰女每年招收三名排球及三名羽球績優國中畢業生，通過國中學業成績門檻，免會考、僅考術科錄取入學。

今年彰女運動績優的高三學生李鈊嵐原為社頭國中羽球校隊，曾獲彰化縣賽高女組雙打冠軍及單打季軍，今年錄取成功大學外文系；而錄取中興大學行銷系的彭茹鈺則是排球隊攻擊手，身材高挑、相當秀麗的她未來則希望成為空服員或從事行銷工作；錄取中興大學土壤環境系的賴映瑄為彰德國中畢業，家中務農，為排球隊自由球員。

陳香妘說，彰化女中今年獲得彰化縣高女排球冠軍，3名學生會讀書又會打球，每周三天放學後練習2小時，做好時間管理，兼顧學業與比賽，可說是文武雙全。