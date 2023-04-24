台中外送平台條例加強道安 首季外送員交通意外減七成

台中市政府今舉行道路交通安全督導會報，副市長黃國榮指出，「台中市外送平台業者管理自治條例」去年9月2日公告實施，他表示，市府要求全市外送平台業者配合管理，外送員職災案從去年第一季23件減少至今年同期計6件，減少逾70%。

勞工局及交通局今進行「外送平台業者管理」專案報告，Foodpanda等平台業者代表與會。

黃國榮說，目前全市外送員共有2萬6509位，市府與各單位會持續合作辦理教育訓練、講習、宣導，並取締違規案件，希望外送員交通事故降到最低。

台中市勞動檢查處長邱怡川表示，條例內容包含要求平台業者為外送員投保相關保險，每月提報投保外送員人數、颱風天宣布停止上班停止外送服務、負災害通報義務、辦理食品安全衛生管理事項、安排外送員接受新進及在職相關教育訓練、成立訂單前向外送員揭露訂單報酬計價方式、保存外送員資料及消費者電磁紀錄、市府定期公告外送員交通事故數據統計。

邱怡川指出，市府去年9至11月與台中市外送員職業工會及產業工會合作辦理安全衛生宣導，針對全市外送平台業者進行勞動檢查，以強化外送職安及道安管理。

交通局代理科長胡功信說，交通局連續3年舉辦外送員安全駕駛宣導活動，邀請專業安駕團隊教學機車騎乘，進行機車實技演練、大型車內輪差及視野死角情境體驗及案例分享，透過宣講職業安全等專業知識，提高外送員交通安全意識。

逢甲大學教授及道安會報委員艾嘉銘建議，市府可再增加外送員的年齡與肇因的交叉分析，外送員納保前將教育訓練列為必要條件之一