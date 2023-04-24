台中浩天宮參加兩岸媽祖文化交流 王經綻受聘電視台副台長

台中市梧棲區大庄浩天宮重建委員會主委王經綻、浩天宮管理委員會副主委蔡棟樑等人日前受邀到大陸福建湄洲島參加「天下媽祖回娘家」啟動儀式，和及大陸山東省長島顯應宮「海峽兩岸交流基地」授牌儀式，也參加顯應宮媽祖春祭暨兩岸祈福大典，王經綻受聘為媽祖電視台副台長。

大甲媽目前正在中部地區遶境，農曆3月23日是媽祖誕辰，每年此時，世界各地的媽祖宮廟都會恭請分靈媽祖回到世界媽祖朝聖中心、媽祖故里湄洲島尋根溯源、謁祖進香，被稱為「天下媽祖回娘家」。

「天下媽祖回娘家」啟動儀式，本月20日在湄洲媽祖祖廟聖旨門廣場舉行，台中梧棲大庄浩天宮、嘉義笨港港口宮、新北、新竹、高雄、彰化、澎湖的謁祖進香團和越南、智利等國的媽祖文化機構、福建、廣東、海南等地的媽祖宮廟，恭請分靈媽祖走向祖廟天后宮舉行三獻禮儀式。

山東省長島顯應宮又稱作海神娘娘廟，是北方修建最早、規模最大，影響最廣的媽祖廟，與福建湄洲祖廟並稱為「南北祖庭」。

山東省「海峽兩岸交流基地」授牌儀式分別在長島顯應宮、煙台天后行宮舉行，台中浩天宮重建主委王經綻等人出席。王經綻表示，長島千年媽祖渡海來台的是千年媽祖因緣金身，曾到台灣展開13天的環島會親結緣之旅，拜訪全台30多間宮廟。