快訊

濃煙竄天！調查局新店本部晚間失火 局長辦公室就在該大樓

再度參選總統 郭台銘感性揭原因：從兩角度看到台灣機會

大甲媽進香人氣最高的午餐 人手一枝邊走邊吃「透心涼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每晚要價1.5萬？南投遭指住宿全台最貴 縣府喊冤

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投遭指住宿全台最貴，每晚平均要價1.5萬元，縣府澄清，該數據僅統計3家日月潭的5星級飯店。圖／本報資料照，江良誠攝影
南投遭指住宿全台最貴，每晚平均要價1.5萬元，縣府澄清，該數據僅統計3家日月潭的5星級飯店。圖／本報資料照，江良誠攝影

觀光局資料，去年全台旅館平均房價每晚4195元，年成長11%，其中南投縣旅館平均要價1萬5千元，堪稱縣市房價天花板。縣府今喊冤澄清指，該數據僅以縣內3家觀光旅館平均，且3家全是位在日月潭的5星級飯店，致數據失真。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡也表示，原本觀光勝地的房價就不低，逐步鬆綁防疫措施並以各項補助刺激觀光，再推升國旅房價，以南投縣每晚平均要價達15151元最高，也是唯一房價破萬的縣市，但就算價格高昂，假日仍一房難求。

針對遭指住宿房價全台最高，南投縣政府今出面澄清，觀光處表示，該數據是引用交通部觀光局今年2月公布的2022年全台觀光旅館營運資料，其中南投縣被觀光局納入統計的觀光旅館只有3家，分別是涵碧樓、雲品飯店和日月行館。

而因涵碧樓、雲品飯店和日月行館全都位在國際知名的日月潭風景區，且是潭景第一排的五星級飯店，房價相較於一般旅館，本來就會比較高，僅以這3家住房單價高的觀光旅館去計算，數據自然失真，也無法反映南投縣內普遍的住宿價格。

觀光處副處長林秀梅說，南投全縣旅宿逾900家，僅少數裝潢高級的民宿房價較高，其中仍有不少平價住房，且依不同區域，各有客群及訂價範圍，民眾出遊前可稍作功課比較一下，通常都能找到符合自身需求及預算的住宿選擇。

南投遭指住宿全台最貴，每晚平均要價1.5萬元，縣府今澄清表示，數據僅採3家日月潭5星級飯店因而失真。圖／本報資料照，黑中亮攝影
南投遭指住宿全台最貴，每晚平均要價1.5萬元，縣府今澄清表示，數據僅採3家日月潭5星級飯店因而失真。圖／本報資料照，黑中亮攝影

南投 住宿 觀光局

延伸閱讀

南投農地竹筍災損獲救助 爭取林地納入補助範圍

南投市代歐陽燦岳涉賄選判當選無效 老將吳煌濱遞補就職

埔里版日月潭！不只日月雙島 還有1顆心藏含意

南投丹大林道雨後大規模崩塌 受阻機車騎士自行脫困

相關新聞

埔里版日月潭！不只日月雙島 還有1顆心藏含意

南投以日月潭聞名國際，埔里福興溫泉區附近一處農園也有「日月潭」，當地文史工作者潘樵發現，該農園水潭中有太陽、月亮及愛心造...

校車族每學期收費近萬元 議員籲中市府比照299專案補助

行政院會拍板交通部「中央促進公共運輸使用方案」，推出市民每人每月299元超優惠方案。議員周永鴻今在議會教育文化委員會提案...

台中外送平台條例加強道安 首季外送員交通意外減七成

台中市政府今舉行道路交通安全督導會報，副市長黃國榮指出，「台中市外送平台業者管理自治條例」去年9月2日公告實施，他表示，...

台中浩天宮參加兩岸媽祖文化交流 王經綻受聘電視台副台長

台中市梧棲區大庄浩天宮重建委員會主委王經綻、浩天宮管理委員會副主委蔡棟樑等人日前受邀到大陸福建湄洲島參加「天下媽祖回娘家...

每晚要價1.5萬？南投遭指住宿全台最貴 縣府喊冤

據觀光局資料，去年全台旅館平均房價每晚4195元，年成長11%，其中南投縣旅館平均要價1萬5千元，堪稱縣市房價天花板。縣...

南投市代歐陽燦岳涉賄選判當選無效 老將吳煌濱遞補就職

南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄選，遭南投地院判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱今遞補就職，他感謝司法單位落實查賄，將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦