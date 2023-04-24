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每晚要價1.5萬？南投遭指住宿全台最貴 縣府喊冤
據觀光局資料，去年全台旅館平均房價每晚4195元，年成長11%，其中南投縣旅館平均要價1萬5千元，堪稱縣市房價天花板。縣府今喊冤澄清指，該數據僅以縣內3家觀光旅館平均，且3家全是位在日月潭的5星級飯店，致數據失真。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡也表示，原本觀光勝地的房價就不低，逐步鬆綁防疫措施並以各項補助刺激觀光，再推升國旅房價，以南投縣每晚平均要價達15151元最高，也是唯一房價破萬的縣市，但就算價格高昂，假日仍一房難求。
針對遭指住宿房價全台最高，南投縣政府今出面澄清，觀光處表示，該數據是引用交通部觀光局今年2月公布的2022年全台觀光旅館營運資料，其中南投縣被觀光局納入統計的觀光旅館只有3家，分別是涵碧樓、雲品飯店和日月行館。
而因涵碧樓、雲品飯店和日月行館全都位在國際知名的日月潭風景區，且是潭景第一排的五星級飯店，房價相較於一般旅館，本來就會比較高，僅以這3家住房單價高的觀光旅館去計算，數據自然失真，也無法反映南投縣內普遍的住宿價格。
觀光處副處長林秀梅說，南投全縣旅宿逾900家，僅少數裝潢高級的民宿房價較高，其中仍有不少平價住房，且依不同區域，各有客群及訂價範圍，民眾出遊前可稍作功課比較一下，通常都能找到符合自身需求及預算的住宿選擇。
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