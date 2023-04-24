南投農地竹筍災損獲救助 爭取林地納入補助範圍

南投竹山鎮、鹿谷鄉竹筍因乾旱災損，農委會公告辦理天然災害現金救助，但因農牧用地才具申請資格，引發農民不滿，縣府和立委蔡培慧都爭取林地納入補助範圍。

行政院農業委員會20日公告，南投縣竹山鎮及鹿谷鄉辦理「非屬森林副產物竹筍」今年2月至3月乾旱農業天然災害現金救助，21日至5月1日受理農民申辦，損害率達20％以上者每公頃救助新台幣4萬1000元，持土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證等文件向公所申請。

南投縣政府日前表示，竹山鎮、鹿谷鄉是全台冬筍最重要產地，去年底到今年乾旱造成竹筍損失嚴重，經函請農委會農糧署列入現金救助，感謝農委會20日公告，但竹筍產地分為「農地」、「林地」，中央受理單位不同，竹筍受災不應區分農地或林地，建請中央現金救助應涵蓋林地，請林務局能同意林地竹筍災害救助。

民進黨立法委員蔡培慧今天也安排「南投縣林地竹筍勘災」，竹山鎮公所指出，竹筍受災雖獲中央列入天然災害救助，卻限定栽種在「農牧用地」才能請領，引發爭議，希望從寬協助用地問題；蔡培慧說，竹筍是竹林天然副產物，應給予天然災損補助，才能幫助筍農。

另外，蔡培慧服務處新址遷至南投市公園街100號，下午舉行開幕茶會，行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、民進黨多名鄉鎮長及縣議員出席，蔡培慧致詞表示，新服務處更舒適、寬廣，歡迎鄉親來找她聊天、陳情，會持續讓南投越來越好。

蔡培慧說，3月補選上任至今，在立法院認真為南投努力，力促交通規劃、協調中央幫助南投垃圾外運，積極為農民、學童發聲，未來會在中央持續協調與規劃設立工業區、提升交通便利、處理最重要的南投垃圾問題，讓中央資源挹注地方。