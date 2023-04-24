南投市代歐陽燦岳涉賄選判當選無效 老將吳煌濱遞補就職

南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄選，遭南投地院判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱今遞補就職，他感謝司法單位落實查賄，將努力為民服務。另，南投檢方提起15件當選無效之訴案，僅上述判決確定，其餘14案仍在審理中。

南投地檢署針對去年九合一選舉涉及賄選的15名當選人提起當選無效之訴，其中，歐陽燦岳在上月22日遭南投法院民事庭判決當選無效，他未再上訴，成為縣內當選無效判決確定的首例，縣選委會於本月14日公告由無黨籍吳煌濱遞補。

而吳煌濱曾任3屆市民代表，但上屆尋求連任時失利，本屆捲土重來，但以第一高票落選，但歐陽燦岳涉遭當選無效確定後遞補，今宣誓就職，成全縣第一位遞補的民代，他感謝司法單位落實選舉查賄，表示將不負選民支持，努力為民服務。

另，南投地檢署提起15件當選無效之訴案中，以鄉鎮市民代表共8人最多，為南投市第1選區歐陽燦岳、張惠卿及第3選區石杏國；草屯鎮第1選區林永安及第4選區莊清南、簡裴瑜；埔里鎮第1選區陳諭韋；信義鄉第1選區邱瑞龍。