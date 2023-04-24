快訊

國防部：解放軍山東艦距鵝鑾鼻120浬 將經台灣東南海域

「4G完全夠用」有必要辦5G網路？ 鄉民曝出手1關鍵：這時再辦就好

爆18歲兒「大學沒考上」將離台 小彬彬急澄清真相：回家向他道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投市代歐陽燦岳涉賄選判當選無效 老將吳煌濱遞補就職

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄遭判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱（中）依法遞補，今宣誓就職。圖／南投縣政府提供
南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄遭判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱（中）依法遞補，今宣誓就職。圖／南投縣政府提供

南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄選，遭南投地院判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱今遞補就職，他感謝司法單位落實查賄，將努力為民服務。另，南投檢方提起15件當選無效之訴案，僅上述判決確定，其餘14案仍在審理中。

南投地檢署針對去年九合一選舉涉及賄選的15名當選人提起當選無效之訴，其中，歐陽燦岳在上月22日遭南投法院民事庭判決當選無效，他未再上訴，成為縣內當選無效判決確定的首例，縣選委會於本月14日公告由無黨籍吳煌濱遞補。

而吳煌濱曾任3屆市民代表，但上屆尋求連任時失利，本屆捲土重來，但以第一高票落選，但歐陽燦岳涉遭當選無效確定後遞補，今宣誓就職，成全縣第一位遞補的民代，他感謝司法單位落實選舉查賄，表示將不負選民支持，努力為民服務。

另，南投地檢署提起15件當選無效之訴案中，以鄉鎮市民代表共8人最多，為南投市第1選區歐陽燦岳、張惠卿及第3選區石杏國；草屯鎮第1選區林永安及第4選區莊清南、簡裴瑜；埔里鎮第1選區陳諭韋；信義鄉第1選區邱瑞龍。

縣議員部分為，第1選區曾振炎、吳棋楠，第2選區林友友、李洲忠、唐曉棻，以及第5選區林芳伃，共6人。村里長部分為，名間鄉松柏村長謝文軒。不過，目前除了歐陽燦岳一案已經判決確定外，其餘14案仍在審理中。

南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄遭判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱（中）依法遞補，今宣誓就職。圖／南投縣政府提供
南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄遭判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱（中）依法遞補，今宣誓就職。圖／南投縣政府提供

南投 當選無效 九合一選舉

延伸閱讀

屏東縣長當選無效訴訟準備程序終結 下周進入言詞辯論

南投丹大林道雨後大規模崩塌 受阻機車騎士自行脫困

有圖有錢證明賄選 彰化首樁縣議員當選無效案今成立

台東2鄉代現金買票 法院判當選無效

相關新聞

埔里版日月潭！不只日月雙島 還有1顆心藏含意

南投以日月潭聞名國際，埔里福興溫泉區附近一處農園也有「日月潭」，當地文史工作者潘樵發現，該農園水潭中有太陽、月亮及愛心造...

校車族每學期收費近萬元 議員籲中市府比照299專案補助

行政院會拍板交通部「中央促進公共運輸使用方案」，推出市民每人每月299元超優惠方案。議員周永鴻今在議會教育文化委員會提案...

南投市代歐陽燦岳涉賄選判當選無效 老將吳煌濱遞補就職

南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄選，遭南投地院判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱今遞補就職，他感謝司法單位落實查賄，將...

彰化縣愛加倍咖啡工坊開張6年翻新 喝咖啡更有人文風

耶加雪菲咖啡陣陣飄香，歷經兩個月整修完成的愛加倍庇護工場附設Still咖啡工坊，今天全新開張。和舊店面相比，新店鋪多了人...

彰化縣府推廣節電為弱勢換燈具 終於不用摸黑做家事

彰化縣政府為推廣節電，今年經綠處免費幫103戶中低收入戶免費汰換燈具，已汰換1200盞LED燈，相較於老舊傳統燈具更省電...

不能走也要穿鞋 彰化脊髓損會員今「足感心」

「雖然我不能走路，但希望也有一雙好鞋。」國際同濟會台灣總會中A區等公益社團和企業，獲知彰化縣脊髓損傷者需要球鞋，今天到位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦