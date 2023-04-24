彰化縣府推廣節電為弱勢換燈具 終於不用摸黑做家事

彰化縣政府為推廣節電，今年經綠處免費幫103戶中低收入戶免費汰換燈具，已汰換1200盞LED燈，相較於老舊傳統燈具更省電，讓這些家庭每年可省下約22萬多度電，並能節省電費，也讓弱勢家庭不要為了省電，摸黑生活，甚至造成老人行動危險、小孩視力受影響。

縣府經濟暨綠能發展處表示，縣府透過社會處列冊的低收入戶、家扶基金會等相關單位或村里長薦舉名單，今年選定補助對象共103戶中低收入戶提供免費燈具汰換服務，安排專業服務團隊到家戶進行個案現場勘查、實測診斷、現場評估與溝通需求後，提供改善方針，再為弱勢家庭進行免費節能燈具汰換與安裝。

部分弱勢家庭為了省電費，一家人捨不得開燈，還有老人家、主婦在昏暗的環境做家事，老人家更可能因視線不良跌倒，小孩在光線不足環境下做功課，視力也會受影響。

今年為103戶中低收入戶汰換成省電LED燈，每年可節電22萬度，若以每度電4.74元估算，可節省電費高達104萬多元，每戶每年約可省下1萬多元電費。