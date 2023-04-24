快訊

生蚵全遭捲上岸…台南人「免費吃到飽」 專家評估與這原因有關

台鐵再接獲炸彈恐嚇 要求釋放黑幫成員並「歸還毒品」

遮斷桿已放下！婦人騎車硬闖平交道 列車急煞司機「怒開窗」畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣府推廣節電為弱勢換燈具 終於不用摸黑做家事

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府為推廣節電，今年經綠處免費幫103戶中低收入戶免費汰換燈具，已汰換1200盞LED燈，相較於老舊傳統燈具更省電。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府為推廣節電，今年經綠處免費幫103戶中低收入戶免費汰換燈具，已汰換1200盞LED燈，相較於老舊傳統燈具更省電。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府為推廣節電，今年經綠處免費幫103戶中低收入戶免費汰換燈具，已汰換1200盞LED燈，相較於老舊傳統燈具更省電，讓這些家庭每年可省下約22萬多度電，並能節省電費，也讓弱勢家庭不要為了省電，摸黑生活，甚至造成老人行動危險、小孩視力受影響。

縣府經濟暨綠能發展處表示，縣府透過社會處列冊的低收入戶、家扶基金會等相關單位或村里長薦舉名單，今年選定補助對象共103戶中低收入戶提供免費燈具汰換服務，安排專業服務團隊到家戶進行個案現場勘查、實測診斷、現場評估與溝通需求後，提供改善方針，再為弱勢家庭進行免費節能燈具汰換與安裝。

部分弱勢家庭為了省電費，一家人捨不得開燈，還有老人家、主婦在昏暗的環境做家事，老人家更可能因視線不良跌倒，小孩在光線不足環境下做功課，視力也會受影響。

今年為103戶中低收入戶汰換成省電LED燈，每年可節電22萬度，若以每度電4.74元估算，可節省電費高達104萬多元，每戶每年約可省下1萬多元電費。

彰化縣府已連3年推動「弱勢家庭老舊燈具汰換與用電輔導」，從2021年到今年共已為553戶弱勢家庭汰換老舊燈具，也一併宣導節約能源觀念，期改變民眾錯誤的用電習慣，讓用戶更有節約能源與建立用電安全的觀念。

彰化縣政府為推廣節電，今年經綠處免費幫103戶中低收入戶免費汰換燈具，已汰換1200盞LED燈，相較於老舊傳統燈具更省電。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府為推廣節電，今年經綠處免費幫103戶中低收入戶免費汰換燈具，已汰換1200盞LED燈，相較於老舊傳統燈具更省電。圖／彰化縣府提供

省電 弱勢家庭 低收入戶

延伸閱讀

不能走也要穿鞋 彰化脊髓損會員今「足感心」

大甲媽預計27日回鑾進入彰化 警方交通管制出爐

此雲南非彼雲南！彰化二林將簽MOU 紅龍果乾今夏銷日

新店秀朗橋LED燈具換裝工程 26日起夜間車輛須改道

相關新聞

明天搭台中捷運免費！通車2周年 盧秀燕提醒：進站要比「YA」

台中捷運明天通車滿2周年，市長盧秀燕上午提醒，只要持電子票證刷卡進站並比「YA」，即可免費搭乘，還有機會抽到日本來回機票...

南投市代歐陽燦岳涉賄選判當選無效 老將吳煌濱遞補就職

南投市民代表當選人歐陽燦岳涉賄選，遭南投地院判決當選無效定讞，落選第一高票的吳煌濱今遞補就職，他感謝司法單位落實查賄，將...

彰化縣愛加倍咖啡工坊開張6年翻新 喝咖啡更有人文風

耶加雪菲咖啡陣陣飄香，歷經兩個月整修完成的愛加倍庇護工場附設Still咖啡工坊，今天全新開張。和舊店面相比，新店鋪多了人...

校車族每學期收費近萬元 議員籲中市府比照299專案補助

行政院會拍板交通部「中央促進公共運輸使用方案」，推出市民每人每月299元超優惠方案。議員周永鴻今在議會教育文化委員會提案...

彰化縣府推廣節電為弱勢換燈具 終於不用摸黑做家事

彰化縣政府為推廣節電，今年經綠處免費幫103戶中低收入戶免費汰換燈具，已汰換1200盞LED燈，相較於老舊傳統燈具更省電...

不能走也要穿鞋 彰化脊髓損會員今「足感心」

「雖然我不能走路，但希望也有一雙好鞋。」國際同濟會台灣總會中A區等公益社團和企業，獲知彰化縣脊髓損傷者需要球鞋，今天到位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦