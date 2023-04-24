彰化縣愛加倍咖啡工坊開張6年翻新 喝咖啡更有人文風

耶加雪菲咖啡陣陣飄香，歷經兩個月整修完成的愛加倍庇護工場附設Still咖啡工坊，今天全新開張。和舊店面相比，新店鋪多了人文咖啡氛圍，喝咖啡和購買伴手禮格外有舒適感。

彰化縣小兒麻痺協會2006年成立愛加倍庇護工場，多角化經營以開發更多適合身障者工作的職種，6年前在芳苑工業區設立Still咖啡工坊，去年獲頂新和德-食公益捐助計畫補助30萬元重新裝潢。芳苑鄉長林保伶、二林鎮長蔡詩傑、頂新和德基金發言人歐陽劭瑋、彰化縣小兒麻痺協會理事長陳忠盛和伯立歐顧問團幹部今出席揭幕典禮。

陳忠盛表示，身心障礙者就業受到主觀、客觀因素影響，求職上受限很多，找工作往往難上加難，協會感謝頂新和德文教基金會的食公益捐助計畫，期望藉此增進人員培訓，行銷、設備得以精進，創造身障者更多就業機會，增加協會收益，達成永續社會企業的目標。

歐陽劭瑋說，頂新和德文教基金會2018年起，運用集團關鍵能力，以飲食為經、以公益為緯，設立慈善公益捐助辦法，期望透過定期捐助及實質的支持能量，協助更多公益團體自立，成就全臺灣公益團體創新成長與茁壯。