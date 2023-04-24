校車族每學期收費近萬元 議員籲中市府比照299專案補助

行政院會拍板交通部「中央促進公共運輸使用方案」，推出市民每人每月299元超優惠方案。議員周永鴻今在議會教育文化委員會提案，學生花在校車的月費約兩千元上下，建議市府補助校車族。最後決議由市府研議辦理。

周永鴻提案，希望市府補助廣大校車通勤的學生族群。他說，台中市跨區就學，尤其是住在原縣區的學生至原市區學校就學的情形相當普遍。因家長無法接送，想搭乘公車遇到包含班次不合上下課時段、轉車不便，甚至沒有抵達學校路線等狀況，仰賴校車。

周永鴻指出，校車開銷每學期累積下來是可觀的支出。以台中二中為例，根據校方官網資料，潭子線校車月票每月價格在1584到2200元；神岡線校車月票每月價格在1672到2200元。學生每學期花費在校車的費用每學期7000多至11000多元不等。

台中市有雙十公車乘車優惠，接下來還要推出299交通月票方案，周永鴻說校車族都無法受惠，家長希望議員反映，建議市府應該提出方案補助以校車通勤的學生，減輕學生家庭負擔。