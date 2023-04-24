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台中北屯第3座公托開幕 盧秀燕：減輕年輕人負擔

中央社／ 台中24日電

台中市北屯區第3座公托「北屯舊社托嬰中心」今天開幕，台中市長盧秀燕表示，4年來中市公托從5座增加到34座，持續推動「公托倍倍增」，減輕年輕人負擔，讓家長放心外出工作。

「北屯舊社托嬰中心」今天舉行開幕典禮，盧秀燕致詞指出，她擔任市長前，台中的公托資源相對稀少，因此市府將公托倍增作為最重要的施政目標。感謝台中市議會及所有議員支持公托倍增計畫，她上任4年多，公托已由5座增至34座，收托數共914人。

盧秀燕說，舊社托嬰中心是北屯區繼北屯平昌社區家園、平德公托後的第3座公托。後續市府將持續推動「公托倍倍增」計畫，開辦公托至60座，預計收托人數將達到現在的2倍；讓幼兒得到更多照顧，減輕年輕人負擔，讓家長可以放心外出工作，同時降低年長者照料負擔。

為了讓台中市成為托育天堂，盧秀燕指出，她堅持台中家長育兒負擔「六都最低」。公托月費新台幣7000元，補助5500元，家長只需負擔1500元，全台最低；若生到第3胎，更提供免費服務。

盧秀燕指出，盼透過各種方案，讓年輕人願生敢養；這些計畫也奏效，中市2歲以下的幼兒人數是全國第2名，自然出生率也是全國第2名，將持續提供相關托育計畫及服務。

另外，由於台中市立委第5選區（北屯、北區）國民黨黨內初選有2人登記，第6選區（中、西、東、南區）無人登記，盧秀燕被問到是否會扮演關鍵角色時表示，公務行程不談選舉。

盧秀燕 托嬰

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