聽新聞
test
0:00 / 0:00
不能走也要穿鞋 彰化脊髓損會員今「足感心」
「雖然我不能走路，但希望也有一雙好鞋。」國際同濟會台灣總會中A區等公益社團和企業，獲知彰化縣脊髓損傷者需要球鞋，今天到位在埔心鄉的脊新家園捐贈140雙球鞋，也為脊髓損傷者穿鞋，讓傷友倍感「足感心」。
脊新家園-脊髓損傷者多功能服務中心，舉辦「為脊髓損傷者送上足下的溫暖～捐贈彰化脊髓協會」活動，國際同濟會台灣總會中A區、台中市惟仕同濟會、鞋美工業公司、太空智能設備企業社合捐愛心球鞋，中A區主席楊裕進、召集長盧憶順等人為陳文展等脊髓損傷者穿鞋，氣氛溫馨。
彰化縣脊髓損傷重建協會執行長江信行表示，脊損者雖因行動不便乘坐輪椅，無法站著走路，但外出時有一雙美麗又實用的球鞋，可讓傷友參加各種休閒活動時更有自信，過去捐贈活動多是生活食品物資，因此感謝公益團體和企業提升會員的生活品質。
灣總會中A區區主席楊裕進說，鞋美工業以外銷市場為主，聽彰脊顧問團顧問陳明宗提起脊髓損傷者需要球鞋，二說不話願意贈送，希望捐贈活動拋磚引玉提醒更多人關注脊髓損傷者的困境，並重視脊髓損傷重的生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言