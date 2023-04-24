不能走也要穿鞋 彰化脊髓損會員今「足感心」

「雖然我不能走路，但希望也有一雙好鞋。」國際同濟會台灣總會中A區等公益社團和企業，獲知彰化縣脊髓損傷者需要球鞋，今天到位在埔心鄉的脊新家園捐贈140雙球鞋，也為脊髓損傷者穿鞋，讓傷友倍感「足感心」。

脊新家園-脊髓損傷者多功能服務中心，舉辦「為脊髓損傷者送上足下的溫暖～捐贈彰化脊髓協會」活動，國際同濟會台灣總會中A區、台中市惟仕同濟會、鞋美工業公司、太空智能設備企業社合捐愛心球鞋，中A區主席楊裕進、召集長盧憶順等人為陳文展等脊髓損傷者穿鞋，氣氛溫馨。

彰化縣脊髓損傷重建協會執行長江信行表示，脊損者雖因行動不便乘坐輪椅，無法站著走路，但外出時有一雙美麗又實用的球鞋，可讓傷友參加各種休閒活動時更有自信，過去捐贈活動多是生活食品物資，因此感謝公益團體和企業提升會員的生活品質。

灣總會中A區區主席楊裕進說，鞋美工業以外銷市場為主，聽彰脊顧問團顧問陳明宗提起脊髓損傷者需要球鞋，二說不話願意贈送，希望捐贈活動拋磚引玉提醒更多人關注脊髓損傷者的困境，並重視脊髓損傷重的生活品質。