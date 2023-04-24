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埔里版日月潭！不只日月雙島 還有1顆心藏含意

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里福興溫泉區附近一處農園也有「日月潭」，潭中不僅有日月雙島，還有愛心島。圖／潘樵提供
南投埔里福興溫泉區附近一處農園也有「日月潭」，潭中不僅有日月雙島，還有愛心島。圖／潘樵提供

南投以日月潭聞名國際，埔里福興溫泉區附近一處農園也有「日月潭」，當地文史工作者潘樵發現，該農園水潭中有太陽、月亮及愛心造型的小島，為此空拍潭區全景美照，並且張貼上網分享，鄉親大讚園主用心，直呼是「埔里版日月潭」。

潘樵指出，為埔里故鄉之美，不時走訪踏查當地溪流或秘境，近期在國道6號眉溪堤防騎自行車，朝著福興溫泉區方向走，發現鄰近溫泉區附近農地，原本仍是荒蕪一片，可能隨溫泉區開發，地方也著手整理，農園有座水潭，潭中還有小島。

為了能一窺潭區全貌，潘樵透過空拍機從空中鳥瞰俯拍，意外發現，該處農園用水潭和樹木營造出一個超大腳丫，而潭中小島造型竟是太陽、月亮及愛心，並以石頭連接潭岸，讓人能夠登島，景致迷人又有創意，他因此空拍全景美照分享。

當地鄉親及網友看到該潭區美照，眼睛為之一亮，紛紛詢問確切地點，更大讚園主營造農園的用心及創意，更直呼「很特別」，甚至形容是「埔里版日月潭」，也有不少民眾感謝潘樵時常分享在地秘境或有趣景點。

潘樵則表示，這座大腳丫水潭，依其曲線大致可區分為兩個潭區，潭中分別有日月及愛心，日月小島與日月潭有異曲同工之妙，心型小島則與埔里是「台灣之心」相互呼應，而未來也將持續探索自己的家鄉，讓更多人看見埔里之美。

南投埔里福興溫泉區附近一處農園也有「日月潭」，潭中不僅有日月雙島，還有愛心島。圖／潘樵提供
南投埔里福興溫泉區附近一處農園也有「日月潭」，潭中不僅有日月雙島，還有愛心島。圖／潘樵提供

埔里 日月潭 溫泉

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