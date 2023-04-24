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此雲南非彼雲南！彰化二林將簽MOU 紅龍果乾今夏銷日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣樂林食物銀行發表赴日交流成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣樂林食物銀行發表赴日交流成果。記者簡慧珍／攝影

彰化縣紅龍果種植面積全國排名第二，縣內最大產地二林鎮農民每年為次級品找通路而傷神，在地的樂林食物銀行日本天皇授證勳章大使林定三牽線，為二林鎮紅龍果建立果乾銷日的管道，鎮公所也將與日本當地的島根縣雲南市簽署合作備忘錄，踏出二林鎮國際文化經貿交流的第一步。

樂林食物銀行慈善會32名志工和二林鎮長蔡詩傑夫婦、縣議員吳淑娟，本（4）月1日至5日自掏腰包赴日拜會島根縣雲南市市政府和參訪食物銀行。樂林食物銀行慈善會理事長洪毓雯說，到日本雲南市食物銀行拜訪時，樂林傳愛小舖以社會企業模式來永續經營社會福利，林定三也是樂林食物銀行顧問，在他協助下，樂林和日本企業合作，建立樂林食物銀行以惜食、續食、造食架構食物銀行跨國合作新旅程。

洪毓雯又說，這趟日本行談妥租用一部小型乾燥機，5月運送來台後把紅龍果製成果乾，30%內銷，70%當作乾燥機租金，創下二林蔬果加工製作外銷的新模式，既打響二林在地蔬果知名度，又解決社會企業通路行銷問題。

林定三表示，台日政府的農業協定白肉紅龍果可銷日，紅肉的不能，全台70%紅肉紅龍果在二林鎮，為了處理紅肉紅龍果次級品去處，樂林食物銀行想出製作果乾，光是尋找適合加工機器費時一年，最後找到日本國際策略有限公司的乾燥機，以低溫脫水乾燥最能保存紅肉紅龍果Q彈口感，可提高產品競爭力。

二林鎮長蔡詩傑是樂林食物銀行的有力推手，這趟參訪拜會雲南市市長石飛厚志和雲南市議長矢壁正弘和副議長、商工會長、農林振興部長、產業觀光部長、觀光協會長等11名部會首長，進行兩地文化、農業、教育、食物銀行運作等交流，石飛厚志答應下（5）月回訪二林鎮。

蔡詩傑說，雲南市希望和二林鎮建立交流教育等交流，推動Homestay等教育活動，雙方將簽訂合作備忘錄，未來各自提供住宿家庭、交換學生促進交流。

彰化縣樂林食物銀行和二林鎮長蔡詩傑赴日交流。記者簡慧珍／翻攝
彰化縣樂林食物銀行和二林鎮長蔡詩傑赴日交流。記者簡慧珍／翻攝

食物銀行 紅龍果 日本

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