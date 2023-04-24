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陳建仁：中央推2年計畫全面改善全國153處消防廳舍

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
行政院長陳建仁今赴台中市特搜大隊西屯分隊廳舍，視察改善計畫，並頒發加菜金，慰勞消防人員。記者劉柏均／攝影
行政院長陳建仁今赴台中市特搜大隊西屯分隊廳舍，視察改善計畫，並頒發加菜金，慰勞消防人員。記者劉柏均／攝影

歷經921地震等重大天災，台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍多處空間損壞，急需修繕維護，行政院長陳建仁今視察改建規畫，發加菜金慰問消防同仁，並宣布推動改善計畫，全面改善全國屋齡20年以上、153處消防分隊廳舍。

中央推動「消防廳舍內部設施改善2年中程計畫」，針對各縣市屋齡20年以上的消防廳舍，協助地方政府改善辦公空間狹小、屋況不佳、漏水、壁癌及磁磚脫落等問題；陳建仁、行政院秘書長李孟諺、內政部常務次長吳常安、消防署長蕭煥章、中市副市長王育敏等人陪同，視察西屯分隊。

「工欲善其事，必先利其器。」陳建仁表示，政府提高消防人員待遇、增補人員等，也透過淘汰老舊車輛、添購搶救器材等方式，充實救災量能。此次針對153處屋齡20歲以上的消防廳舍進行內部整修，台中共有18處，未來中央將持續與地方合作，逐步完善各地的消防廳舍整建，讓消防工作做得更好。

王育敏指出，西屯分隊廳舍歷經大小天災，多處空間損壞，廳舍頂樓、梯間也多處漏水，產生壁癌，環境改善刻不容緩；台中人口數共有282萬人，為全國第二大都市，改善消防弟兄備勤環境，台中市會越來越安全，成為更幸福宜居城市。

消防局指出，此次核定消防局神岡、潭子、石岡分隊等18處消防分隊廳舍內部設施改善整修，經費共計2760萬9千元，其中特搜大隊西屯分隊廳舍整修經費為500萬元(中央補助款425萬元，市府配合款75萬元)。

消防局說，台中市部分老舊消防廳舍借用它機關廳舍，多數設施並非針對消防用途設計，在增員情況下，不僅辦公空間受限，也壓縮到備勤時的休息空間；備勤環境是否良善，將直接影響人員能否完善休息，若遇出勤，也因空間有限及動線不良等環境問題，影響救災效率。

局長孫福佑表示，許多消防分隊廳舍有軟硬體、空間不足問題，感謝中央支持，編列廳舍整修工程經費，期許未來廳舍整修完工後，消防同仁有更舒適的服勤及辦公環境，提高為民服務的品質及效率。

今日視察，地方市議員陳淑華、林祈烽、何文海、陳雅惠、黃馨慧、張廖乃綸、王立任也到場關心，立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、市議員楊大鋐也派員到場。

走過大小天災，台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍多處空間損壞，急需修繕維護。記者劉柏均／攝影
走過大小天災，台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍多處空間損壞，急需修繕維護。記者劉柏均／攝影
走過大小天災，台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍多處空間損壞，急需修繕維護。記者劉柏均／攝影
走過大小天災，台中市消防局特搜大隊西屯分隊廳舍多處空間損壞，急需修繕維護。記者劉柏均／攝影
行政院長陳建仁、中市副市長王育敏今赴台中市特搜大隊西屯分隊廳舍，視察改善計畫。記者劉柏均／攝影
行政院長陳建仁、中市副市長王育敏今赴台中市特搜大隊西屯分隊廳舍，視察改善計畫。記者劉柏均／攝影
行政院長陳建仁今赴台中市特搜大隊西屯分隊廳舍，視察改善計畫，並頒發加菜金，慰勞消防人員。記者劉柏均／攝影
行政院長陳建仁今赴台中市特搜大隊西屯分隊廳舍，視察改善計畫，並頒發加菜金，慰勞消防人員。記者劉柏均／攝影
中市副市長王育敏今赴台中市特搜大隊西屯分隊廳舍，視察改善計畫。記者劉柏均／攝影
中市副市長王育敏今赴台中市特搜大隊西屯分隊廳舍，視察改善計畫。記者劉柏均／攝影

台中市 陳建仁

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