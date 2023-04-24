全國最平價公設托嬰中心今開幕 社頭鄉：生育每胎1萬

彰化縣獲中央補助約2.5億元，將設置16處公設民營托嬰中心和13處育兒親子館，今天縣內第三處公設民營托嬰中心和第六處育兒親子館啟用，地主社頭鄉公所為展現鼓勵生育的決心，鄉長蕭浚二喊出明年起，鄉民生育每胎補助1萬元，將和北斗鎮同為全縣唯二補助最高的鄉鎮。

社頭鄉立托兒所幼童表演旗鼓舞蹈，精彩媲美兒童舞蹈班，縣長王惠美、衛福部社會及家庭署家庭支持組長簡杏蓉、鄉長蕭浚二、縣議員鄭俊雄和、蕭妤亘、詹琬惠、社頭鄉民代表會主席陳慶福等多名代表、雅美社區理事長蕭漢元，和承攬托嬰中心業務的社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會理事長張義雄都報以熱烈掌聲。

簡杏蓉從屏東縣嫁到社頭鄉，今帶著社頭媳婦的情感，參加設在社頭鄉第二社福大樓的第三家公設民營托嬰中心暨第六家育兒親子館開幕典禮；她說，中央8800億元前瞻建設經費，約60.38億元用在設置全國550處公設民營托嬰中心、開辦201處親子館，彰化縣政府非常努力爭取各項經費補助，中央補助彰化縣經費高達2.5餘億元，陸續將新建16處公設民營托嬰中心、13處親子館。

簡杏蓉還說，社頭鄉的公設民營托嬰中心和育兒親子館收費全國最平價，每月托育費每人7千元，第一胎托育中央補助5500元、第二胎6500元、第三胎7500元，讓更多年輕夫妻願意生育。

王惠美感謝中央挹注經費，補助2億4353萬7416元給彰化縣逐年在各鄉鎮布建16處公設民營托嬰中心、13處育兒親子館，也要感謝社頭鄉公所提供土地，這幢新建的整合式大樓一樓是美雅社區關懷據點、C級巷弄長照站，服務65歲以上長輩，長輩到這裡活動減緩失能，二樓為公設民營托嬰中心，可收托20名未滿兩歲嬰幼兒，每名保母照顧4名幼兒，更是優於法規規定的收托比1比5。

鄉長蕭浚二說，前鄉長劉錦昌爭取這幢整合式大樓，他就任後接續推動，看到年輕夫婦生育下一代對國家社會的重要，沒有下一代就沒有未來，他感謝鄉民代表會全力支持，社頭鄉自明年元月起生育津貼從每胎6千元追加到1萬元，生越多、領越多。

社頭鄉第三家公設民營托嬰中心及第六家育兒親子館，衛生福利部補助興建經費900萬元、縣府自籌700萬元、社頭鄉公所自籌520萬元，合計2120萬元，另向中央爭取開辦裝修費及營運費，獲核定900萬元經費挹注。