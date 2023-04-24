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台中購物節3.5億付委表決通過 綠營批：多數暴力

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會財經委員會審查購物節預算，有條件照案通過，民進黨議員蔡耀頡反對不送具體計畫就審預算。記者陳秋雲／攝影
台中市議會財經委員會審查購物節預算，有條件照案通過，民進黨議員蔡耀頡反對不送具體計畫就審預算。記者陳秋雲／攝影

台中市議會財經委員會今審查「台中購物節」3.5億經費， 綠營議員強調市府未提出具體計畫就要審查預算，本末倒置。藍營則建議疫情後振興經濟不能刪這筆預算，最後採表決方式，結果照案通過，但須在26日前送具體方案，始得動支經費。綠批：「多數暴力」。

召集人朱元宏說，上一次委員會決議不能用追加預算出，但法規精神更應注重情勢變動原則，例如中央普發6000元就通過特別條例，3.5億預算要通過但須注重弱勢，包含傳統市場的小攤商、偏遠地區小農，應該調整方向，往下照顧基層弱勢。國民黨議員吳瓊華、楊啟邦、羅永珍、陳本添等人表示，基於疫情後須振興經濟，應讓此案通過，

副召集人張芬郁指出，購物節不應陷入發票競賽的迷思，她說，市政府委託的經濟效應分析報告，比較商家與自己過去幾年的營運狀況，才能找出真正的效果，不能將登錄發票直接當做新增的消費，分析報告中也有專家建議可以和沒有購物節期間的消費做比較，真正了解刺激多少消費。

蔡耀頡說，市府提預算的方式本末倒置，哪有先通過預算才提計畫內容的，他要求先擱置預算，這個會期結束提出計畫再審查，他強調不是要刪預算，而是希望審查預算要符合程序建議，議會不能淪「議事局」。

鄭功進則表示，2022年台中購物節登錄消費金額358億，其中不動產消費佔21%與買車消費12%，加起來將近120億都是照顧到建商跟車商，還不另外計入百貨公司精品類的高額消費，根據市府提供的數字，針對商圈美食相關登錄僅7.8%，而對免用統一發票的基層店家更低，登錄消費金額僅1.3%，實在難以說服市民3.5億的台中購物節，到底為基層店家帶來多少的實際效益，要照顧基層。

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕極重視此案及議員的意見，近期召集局處討論，因中央普發6000元，各縣市都在搶商機，中市府也希望趕快通過，可以啟動系列活動，把民眾口袋的6000元留在台中消費。

台中市議會財經委員會審查購物節預算，有條件照案通過，民進黨議員反對不送具體計畫就審預算。記者陳秋雲/攝影
台中市議會財經委員會審查購物節預算，有條件照案通過，民進黨議員反對不送具體計畫就審預算。記者陳秋雲/攝影

統一發票 議員

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