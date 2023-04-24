逃逸移工就醫成人球 南投將整合資源伸援也盼中央修法

越南籍朱姓逃逸移工因顱內動脈瘤破裂昏迷，遭丟包醫院，緊急開刀救回一命，但逾百萬醫療費成「人球」，被各單位踢來踢去，院方求助縣府。縣府表示，已協請相關團體募款支應；縣長許淑華則要求盤點縣內可用資源，整合建立處理SOP，以利未來迅速處置，並彙整非法移工醫療漏洞，請立委督促中央正視因應。

朱男上月16日因身體不適突昏倒，友人將他「丟包」草屯佑民醫院急診室，經診確認，顱內動脈瘤破裂，得緊急手術，術後半身癱瘓，住院復健月餘，積欠逾百萬醫療費，他無力支付，移民署及新住民等中央機關相互卸責，院方求助縣府。

社勞處指出，該名移工所積欠的醫療費用達120萬元，金額不小，但因身分非法，縣府、移民署等公務機關於法上無法支應費用，已請中央發文給越南駐台辦事處盼其重視，該府已積極尋求相關慈善團體協助，希望透過募款繳清相關醫療費用。

南投縣長許淑華今也在縣務會議指示相關單位關注逃逸移工問題，她表示，外籍黑工問題嚴重，但權責不明又無法源依循辦理，使得基於人道協助的醫院恐得承受莫大損失，社勞、衛生等單位應收集彙整非法移工醫療漏洞等資料，後續交給立委，由其從立法或督促內政部給出因應的配套措施。

她也提到，外籍黑工雖是全國性問題，但南投是農業大縣，因農村勞動力不足，難免有移工問題存在，地方政府也不能遇到才要面對，應針對類似積欠醫療費、術後短期安置等問題，事先整合縣內相關社團、協會或機構等可運用資源，連結相關資源並建置SOP，以免後續處理手忙腳亂，也保障逃逸移工人權。

社勞處長林志忠則說，為免協助治療逃逸移工的醫療院所求助無門，之後會盡快盤點縣內能協助新住民、移工等NGO團體及安置機構，建構資源連結網絡，，以利再有類似情形能快速協助，也將盡速彙整相關資料供立委督促中央正視因應。