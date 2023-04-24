影／豐原后里長照機構預計明年底完工 陳建仁帶來長照大利多

衛福部豐原醫院附設后里長照機構今天動土，預計明年底完工，後年營運，行政院長陳建仁說，衛福部的醫院負責住宿型長照機構，豐原醫院負責的后里長照機構就是第一個機構，意義重大，他說全國住宿型長照機構需要1萬4000床，未來如有機會，希望衛福部蓋住宿型長照機構量能更大一點，照顧更多人民。

衛福部長薛瑞元表示，長照服務目前最大困難在住宿型機構土地取得不易，后里住宿型長照機構使用台糖土地，預計明年底完工，後年初啟用，在后里地區輻射到南苗栗地區都可受惠。

行政院長陳建仁表示，蔡英文總統上任後積極推動長照工作，長照2.0政策以社區為基礎，家庭為中心推動，結合醫療資源，讓長輩可得到全方位照顧，目標是看得見、找得到、用得到、負擔得起，照顧長者就是照顧自己的未來，也是照顧年輕人，可專心投人事業。

他說政府投入長照2.0至今，預算從2016年不到50億元，到現在已增至650億，超過13倍以上，服務人力從2萬5000多人，到現在9萬5000多人，服務據點原來只有700處，現在增加到1萬2000處，這幾年長照2.0努力下，長照服務涵蓋率已到7成。

陳建仁表示，長照原本是社區和家戶，社宿型長照是現在要發展最重要里程碑，平價住宿型長照機構是要努力方向，目標是一個國中學區就有一個日照中心，佈建已完成8成4，中重度失能者的補助，也會從每人每年6萬元，增到12萬元，取消排富，更進一步做好長照工作。

陳建仁表示，去年蔡總統到后里視察時說，住宿型長照機構是長照2.0最重要的一環，衛福部的醫院負責住宿型長照機構，豐原醫院負責的后里長照機構就是第一個機構，意義重大，后里這裡蓋200床，全國住宿型長照機構需要1萬4000床，未來如有機會，他希望衛福部蓋住宿型長照機構量能更大一點，照顧更多人民，未來將后里長照機構和豐原醫院后里分院一起蓋起來。

2018年衛福部調查台中市長照住宿式服務資源尚待布建區，以后里為中心30分鐘路程範圍，共缺1002床，豐原醫院申請衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助，在后里設置住宿型長照床位200床，服務中部機構式長照服務資源不足區域，包括神岡、后里、大安、大肚、龍井、卓蘭、三義、銅鑼等8區，提升此區域範圍長照資源服務量能、提高民眾取得住宿式長照機構資源之可近性，希望藉此讓子女能安心托老、安心工作，不會因擔心家中長輩照顧問題影響勞動力。

目前執行進度，台中市衛生局去年4月19日已同意本案，取得籌設許可，去年5月25日，衛福部長照司函覆同意核定請增經費1億3357萬188元，此案補助經費由3億元增加至4億3357萬188元，計畫工程案於今年3月15日決標，工期610日曆天。

總計畫經費為4億7066萬9688元，中央補助經費為4億3357萬188元，3000萬元請增補助中，豐原醫院自籌709萬9500元；興建規模為綜合式服務類長照機構，為住宿式長照200床、社區型長照機構，日間照顧30床；今年到明年工程發包施工，2025年申請設立許可開業啟用，6月正式營運。