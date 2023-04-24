台中市舊社托嬰中心揭幕 盧秀燕：2026年增至60座

台中市長盧秀燕上午為北屯舊社托嬰中心揭幕，她說，上任4年多來公托已由5座增至34座，第二任市長內要做「公托倍倍增」2026年以前會增至60座。而且，費用是全國最低，家長只要月付150元就可以由政府替家長帶小孩，若是第三胎就免費，減輕家長負擔，做到願生敢養。

盧秀燕也說，因為公托計畫奏效，台中市兩歲以下新生人數是全國第二名，自然出生率也是全國第二，未來會繼續提供托育計畫和服務，讓台中市成為托育的快樂天堂。

她說，今天開幕的舊社托嬰中心是北屯區繼北屯平昌社區家園、平德公托後的第3座公托，這個月到下個月台中市總計增加5座，加上她堅持台中家長育兒負擔「六都最低」，相信能幫助更多年輕爸媽沒有壓力的在台中成家立業。

北屯舊社托嬰中心位在北屯天闊民眾活動中心，原即是社會局所屬北屯家庭福利服務中心、北屯婦女及新住民培力中心所在地，社會局盤點空間後增辦托嬰中心，為人口增長快速、年輕家庭眾多的北屯地區帶來更完整的福利服務。