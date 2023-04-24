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台中市舊社托嬰中心揭幕 盧秀燕：2026年增至60座

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午為北屯舊社托嬰中心揭幕，並與幼兒親切互動。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午為北屯舊社托嬰中心揭幕，並與幼兒親切互動。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕上午為北屯舊社托嬰中心揭幕，她說，上任4年多來公托已由5座增至34座，第二任市長內要做「公托倍倍增」2026年以前會增至60座。而且，費用是全國最低，家長只要月付150元就可以由政府替家長帶小孩，若是第三胎就免費，減輕家長負擔，做到願生敢養。

盧秀燕也說，因為公托計畫奏效，台中市兩歲以下新生人數是全國第二名，自然出生率也是全國第二，未來會繼續提供托育計畫和服務，讓台中市成為托育的快樂天堂。

她說，今天開幕的舊社托嬰中心是北屯區繼北屯平昌社區家園、平德公托後的第3座公托，這個月到下個月台中市總計增加5座，加上她堅持台中家長育兒負擔「六都最低」，相信能幫助更多年輕爸媽沒有壓力的在台中成家立業。

北屯舊社托嬰中心位在北屯天闊民眾活動中心，原即是社會局所屬北屯家庭福利服務中心、北屯婦女及新住民培力中心所在地，社會局盤點空間後增辦托嬰中心，為人口增長快速、年輕家庭眾多的北屯地區帶來更完整的福利服務。

社會局說，台中市公托採日間托育，由專業托育人員照護0至2歲幼兒，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，托嬰中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，均可報名登記。

台中市長盧秀燕（右五）上午為北屯舊社托嬰中心揭幕。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右五）上午為北屯舊社托嬰中心揭幕。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午為北屯舊社托嬰中心揭幕，並在托嬰中心抱起一名幼兒。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午為北屯舊社托嬰中心揭幕，並在托嬰中心抱起一名幼兒。記者黃寅／攝影

托育 托嬰

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