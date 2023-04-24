台中市舊社托嬰中心揭幕 盧秀燕：2026年增至60座
台中市長盧秀燕上午為北屯舊社托嬰中心揭幕，她說，上任4年多來公托已由5座增至34座，第二任市長內要做「公托倍倍增」2026年以前會增至60座。而且，費用是全國最低，家長只要月付150元就可以由政府替家長帶小孩，若是第三胎就免費，減輕家長負擔，做到願生敢養。
盧秀燕也說，因為公托計畫奏效，台中市兩歲以下新生人數是全國第二名，自然出生率也是全國第二，未來會繼續提供托育計畫和服務，讓台中市成為托育的快樂天堂。
她說，今天開幕的舊社托嬰中心是北屯區繼北屯平昌社區家園、平德公托後的第3座公托，這個月到下個月台中市總計增加5座，加上她堅持台中家長育兒負擔「六都最低」，相信能幫助更多年輕爸媽沒有壓力的在台中成家立業。
北屯舊社托嬰中心位在北屯天闊民眾活動中心，原即是社會局所屬北屯家庭福利服務中心、北屯婦女及新住民培力中心所在地，社會局盤點空間後增辦托嬰中心，為人口增長快速、年輕家庭眾多的北屯地區帶來更完整的福利服務。
社會局說，台中市公托採日間托育，由專業托育人員照護0至2歲幼兒，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，托嬰中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，均可報名登記。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言