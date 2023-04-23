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守護台中海線 中市府於大安區種下8百株海岸原生樹種

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市議員李文傑、施志昌、楊啟邦也出席活動，與觀旅局長陳美秀一同植樹，復育大安海岸防風林。圖／台中市政府提供
中市議員李文傑、施志昌、楊啟邦也出席活動，與觀旅局長陳美秀一同植樹，復育大安海岸防風林。圖／台中市政府提供

台中大安區長年風沙且海岸線退縮，觀旅局為改善此況，自2021年起於大安濱海樂園周邊，以生態造林等方式，種植近3千株植物，復育海岸防風林，今早更辦植樹活動，台灣山林復育協會植樹及護樹解說，種下8百棵海岸林原生樹種，並與企業聯合淨灘，為環境永續發展貢獻心力。

觀旅局長陳美秀指出，去年在大安海堤外種植650株黃槿，目前存活率達9成以上，今年以「生物多樣性」為主軸，於海堤外沙灘補植18種天然林原生樹種，選在汛期前將樹苗種下，提高苗木存活率，也期許東北季風來臨時，可降低風沙發生狀況，減輕周邊濱海居民生活影響。

陳美秀也提到，中部汽車公司於今舉辦「2023和泰集團淨灘減塑全台總動員」活動，全台所有臨海縣市均有淨灘活動，讓各地民眾有機會就近參與，瞭解海洋廢棄物污染的嚴重性，展現珍愛台灣維護海岸的作為。

觀旅局補充，近年來市府積極改善大安濱海樂園，後續也將投入更多資源，結合地方歷史特色人文，帶動地方發展，除白天可玩沙、戲水、欣賞大安海美麗湛藍海景，黃昏時還能在觀海平台與嫣紅晚霞合影留念，適合安排一趟旅遊行程，感受台中海線風情。

觀旅局今舉辦「2023台中海岸天然林植樹活動」，由台灣山林復育協會護樹解說，一同於大安海堤外沙灘，補植欖仁、水黃皮、白樹仔、海檬果、銀葉樹、樹青、瓊崖海棠、大葉山欖等，多達18種、共8百株的天然林原生樹種，市議員施志昌、李文傑及楊啟邦也出席活動。

中部汽車公司今於大安濱海樂園，舉行淨灘減塑全台總動員活動。圖／台中市政府提供
中部汽車公司今於大安濱海樂園，舉行淨灘減塑全台總動員活動。圖／台中市政府提供

淨灘 護樹 沙灘

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