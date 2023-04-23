登玉山「爽約」4大NG狀況 將落實列入黑名單

登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，登玉山前須向玉山國家公園管理處提出入園申請，沒提前取消就「爽約」會被列入半年內禁登玉山的黑名單，但部分山友總有理由，玉管處曝為此光4大NG狀況，並提醒將落實執行入園管制規定。

玉管處指出，玉山主峰線是國內最熱門的登山路線，每年吸引近50萬人次提出入園申請，但因每日單攻限60人，且排雲山莊床位有限，每日僅限116人，在總量管制下，透過電腦抽籤決定入園資格，但中籤卻未報到，也有相關處罰方法。

根據「申請進入玉山國家公園生態保護區許可注意事項」第19條第1項規定，經許可入園，除天候狀況或特殊情況外，未依期限取消入園而未到，半年內不予許可入園，但部分爽約山友想重新申請時，發現已被禁登總會去電給理由盼通融。

玉管處曝光爽約4大NG狀況，分別是「入園許可證已投信箱，卻無報到紀錄」、「不知道有申請通過」、「領隊或申請人沒幫忙事先取消」、「當日天氣不佳或身體不適，已無法取消入園」，並說明未來將落實入園規定，半年內不允許入園申請。

玉管處進一步說明，入園許可證已環保數位化，不再列印紙本，也沒設信箱，入園須至東埔、排雲、南安、梅山等遊客服務中心掃描身分證條碼報到；受理入園申請會發手機簡訊、許可入園時會寄E-mail通知，應確實留意申請進度及通知。

若委託申請人或領隊取消入園申請，也應留意是否確實事先取消，也可使用入園申請編號及身分證字號自行線上取消；登山前就應事先查看活動當日氣候，或評估自身體能，若考量不成行就應規定盡早取消，以免入園當日無法取消。