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搶母親節商機 餐廳、內衣紛推優惠慰勞媽媽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
母親節將屆，台中阿秋餐飲事業特別推出「表揚媽媽餐會」也就是為訂專案的合菜，每桌贈送媽媽3樣好禮。記者黃寅／攝影
母親節將屆，台中阿秋餐飲事業特別推出「表揚媽媽餐會」也就是為訂專案的合菜，每桌贈送媽媽3樣好禮。記者黃寅／攝影

母親節將屆，台中阿秋餐飲事業特別推出「表揚媽媽餐會」也就是為訂專案的合菜，每桌贈送媽媽3樣好禮，慰勞辛苦的媽媽。另外，EASY SHOP內衣也推出新品，不但有折扣，還搭配買一送一活動，讓媽媽可以在優惠折扣下採購，同時還獲贈禮品。

阿秋餐飲事業說，此次的母親節「表揚媽媽餐會」活動，旗下的好運來洲際宴展中心、阿秋大肥鵝海鮮樓，和阿秋大肥鵝餐廳健康店都適用。只要來電訂訂專案合菜，每桌會贈送媽媽一支閃亮胸針、「法雅生乳捲」一盒，和「亞大-冰糖銀耳」2入裝一盒等。

阿秋餐飲事業說，餐點內容有豬腳麵線、虎蝦鮑魚拼盤、紅蟳香米糕、老火土雞鍋及松露田園蘆筍等，菜色都由大廚特別研製，經濟又實惠。訂桌方案29日至5月14日，他們願與天下子女一同感謝媽媽、孝順媽媽。

EASY SHOP推出新品「Miss Audrey_目光之戀 Beauty Bra」，適合想要集中托高，又不想受鋼圈束縛的女性，因為擁有好胸型不用靠鋼圈，加上網紗托高後背的窄版設計，更吸睛、顯瘦，散發滿滿少女感，讓媽媽無畏年紀能展現最美好的自己。

EASY SHOP說，此新品搭配母親節買一送一活動，凡21日至5月14日全館滿2千8百元即現折2百元，滿5千加碼送品牌設計款不鏽鋼保鮮盒2入組，另還有眾多高人氣指定款商品買一送一。

EASY SHOP推出新品「Miss Audrey_目光之戀 Beauty Bra」。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP推出新品「Miss Audrey_目光之戀 Beauty Bra」。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP推出新品「Miss Audrey_目光之戀 Beauty Bra」。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP推出新品「Miss Audrey_目光之戀 Beauty Bra」。圖／EASY SHOP提供

母親節

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