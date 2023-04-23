缺水致梨山梨、蘋果著花率差 5月1日前開放現金救助

極端氣候影響，今年春雨次數少，導致台中梨山地區梨、蘋果花芽乾枯，著花效果不佳，行政院農委會公告，梨山地區為乾旱農業天然災害現金救助地區，梨每公頃10萬元、蘋果每公頃9萬5千元，凡於七卡段等35地段合法農田栽培的梨及蘋果田區，災損達兩成以上，即可申請現金救助，請農民即日起至5月1日，攜帶相關證件向和平區公所提出申請。

中市農業局表示，今年2至3月正值梨山地區梨及蘋果等水果花芽分化及開花期，但適逢乾旱，嚴重影響結果，經農業局、農委會會勘，梨被害面積約482公頃，損害程度約為40%，蘋果被害面積約29公頃，損害程度為30%，預估損失金額1億5045萬元。確認損害率達救助標準，公告辦理現金救助地區。

農業局說，已請和平區公所受理天然災害現金救助申請，受災農民即日起至5月1日止，攜帶相關證件或資料，向和平區公所提出申請；另農業局將補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民復耕。