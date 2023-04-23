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缺水致梨山梨、蘋果著花率差 5月1日前開放現金救助
極端氣候影響，今年春雨次數少，導致台中梨山地區梨、蘋果花芽乾枯，著花效果不佳，行政院農委會公告，梨山地區為乾旱農業天然災害現金救助地區，梨每公頃10萬元、蘋果每公頃9萬5千元，凡於七卡段等35地段合法農田栽培的梨及蘋果田區，災損達兩成以上，即可申請現金救助，請農民即日起至5月1日，攜帶相關證件向和平區公所提出申請。
中市農業局表示，今年2至3月正值梨山地區梨及蘋果等水果花芽分化及開花期，但適逢乾旱，嚴重影響結果，經農業局、農委會會勘，梨被害面積約482公頃，損害程度約為40%，蘋果被害面積約29公頃，損害程度為30%，預估損失金額1億5045萬元。確認損害率達救助標準，公告辦理現金救助地區。
農業局說，已請和平區公所受理天然災害現金救助申請，受災農民即日起至5月1日止，攜帶相關證件或資料，向和平區公所提出申請；另農業局將補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民復耕。
農業局提醒，相關證件、資料，包含國民身分證及存款簿、申請人為土地所有權人者，應附土地登記謄本；若申請人非為土地所有權人者，應附土地登記謄本並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書。
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