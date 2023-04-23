快訊

新店摩鐵命案／兩女死者為未成年 疑開毒品趴用藥過量

屏東市路燈漏電竄進家戶 居民洗澡、洗碗都觸電

原物料漲太兇！彰化排隊名店「阿三肉圓」調漲5元，貢丸湯改為蝦丸湯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺水致梨山梨、蘋果著花率差 5月1日前開放現金救助

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
今年春雨次數少，台中市梨山地區梨著花不佳。圖／台中市政府提供
今年春雨次數少，台中市梨山地區梨著花不佳。圖／台中市政府提供

極端氣候影響，今年春雨次數少，導致台中梨山地區梨、蘋果花芽乾枯，著花效果不佳，行政院農委會公告，梨山地區為乾旱農業天然災害現金救助地區，梨每公頃10萬元、蘋果每公頃9萬5千元，凡於七卡段等35地段合法農田栽培的梨及蘋果田區，災損達兩成以上，即可申請現金救助，請農民即日起至5月1日，攜帶相關證件向和平區公所提出申請。

中市農業局表示，今年2至3月正值梨山地區梨及蘋果等水果花芽分化及開花期，但適逢乾旱，嚴重影響結果，經農業局、農委會會勘，梨被害面積約482公頃，損害程度約為40%，蘋果被害面積約29公頃，損害程度為30%，預估損失金額1億5045萬元。確認損害率達救助標準，公告辦理現金救助地區。

農業局說，已請和平區公所受理天然災害現金救助申請，受災農民即日起至5月1日止，攜帶相關證件或資料，向和平區公所提出申請；另農業局將補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民復耕。

農業局提醒，相關證件、資料，包含國民身分證及存款簿、申請人為土地所有權人者，應附土地登記謄本；若申請人非為土地所有權人者，應附土地登記謄本並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書。

今年春雨次數少，台中市梨山地區梨分芽體萌芽敗育乾枯。圖／台中市政府提供
今年春雨次數少，台中市梨山地區梨分芽體萌芽敗育乾枯。圖／台中市政府提供
今年春雨次數少，台中市梨山地區梨分芽體萌芽敗育乾枯。圖／台中市政府提供
今年春雨次數少，台中市梨山地區梨分芽體萌芽敗育乾枯。圖／台中市政府提供
今年春雨次數少，台中市梨山地區蘋果著花不佳。圖／台中市政府提供
今年春雨次數少，台中市梨山地區蘋果著花不佳。圖／台中市政府提供

梨山 農民 農委會

延伸閱讀

超多泡泡！嘉縣缺水仍辦潑水節 上萬泡泡齊飛場面壯觀

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

印度部長：未來幾年 蘋果在印度的投資和出口將增加兩到三倍

供應鏈重組正在加速 謝金河：台灣製造業衝擊最大

相關新聞

玩轉舊城區風華 台中潮流文化新聚落散策

以台中火車站為中心的舊城區，是台中市的發展起源，蘊含時代記憶的臺中市役所、臺灣府儒考...

缺水致梨山梨、蘋果著花率差 5月1日前開放現金救助

極端氣候影響，今年春雨次數少，導致台中梨山地區梨、蘋果花芽乾枯，著花效果不佳，行政院農委會公告，梨山地區為乾旱農業天然災...

南投草屯中正路人行道改善 居民憂影響出入反對

南投草屯台14線中正路旭光高中至富林路一段區段今年規畫人行道改善工程，但沿線居民憂心恐影響住戶出入及店家營業，並質疑工程...

想當網紅嗎？ 彰化縣政府開辦22班失業者職業訓練

你想當網紅嗎？受疫情及俄烏戰爭影響，很多企業接不到單，不少員工因此失業，彰化縣政府最近將開辦22班失業者職業訓練，包含網...

大台中轉運中心後年9月啟用 506席車格解停車問題

台中舊城區近年頻頻發展，包含LaLaport等外企紛紛入駐，後勢看好。隨當地人潮湧入、車流增加，市府因應停車需求，投資1...

政府與民間在種400株台灣欅樹 認養造林共推國有林地

東勢林區管理處今天和磐鈺生活美學文化藝術基金會，在台中市和平區種下近400株台灣珍貴木台灣櫸，兼顧森林經濟與生態效益，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦