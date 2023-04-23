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南投草屯中正路人行道改善 居民憂影響出入反對

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯台14線針對中正路規畫人行道改善工程，但沿線住戶及店家憂心影響出入及營業而反對。記者賴香珊／攝影
南投草屯台14線針對中正路規畫人行道改善工程，但沿線住戶及店家憂心影響出入及營業而反對。記者賴香珊／攝影

南投草屯台14線中正路旭光高中至富林路一段區段今年規畫人行道改善工程，但沿線居民憂心恐影響住戶出入及店家營業，並質疑工程相關用地早年徵收是為拓寬，如今使用目的不符，盼還地於民，公路總局二工處將與地方持續協商溝通。

草屯台14線中潭公路貫穿草屯、國姓、埔里等鄉鎮，是烏溪線重要幹道，早年交通密集，公路單位為支應龐大車流，30多年前徵收中潭公路沿線部分路側土地，原本計畫拓寬，後因國道六號開通，該路線車流明顯減少，因而未再拓寬。

隨人本交通理念意識抬頭，公路總局第二區養護工程處今年規畫「台14線中正路人行道改善工程」，預計拓寬該路線20.3K旭光高中至21.3K富林路一段路口兩側道路增設人行道、自行車道、植栽綠帶及排水設施，未料沿線居民聯署反對。

當地不少居民憂心在道路兩側增設人行道、自行車道等，原本道路將與住家、店面相隔約10米，恐影響出入及營業，並認為，政府早年以每坪約4000元徵收土地要拓寬，如今卻是設人行道，使用目的不符，應還地於民，依法讓原地主買回。

不過，也有鎮民認為，中正路上有旭光高中、南開科大，還有富功國小，平時上放學有不少學生出入行走，但道路兩側卻無人行道，人車混雜，對行人並不友善；也有人提醒，當地的草屯手工藝產業園區已在興建中，未來大貨車出入恐更危險。

公路總局二區工程處則表示，內政部將該路段納入已逾期徵收計畫列管案件，要求在今年推動人行道改善工程，該路段仍按都市計畫路寬維持42米道路，也規畫人行道以內縮方式增加停車空間，將持續與地方協商溝通，爭取居民支持改善。

南投草屯台14線針對中正路規畫人行道改善工程，但沿線住戶及店家憂心影響出入及營業而反對。記者賴香珊／攝影
南投草屯台14線針對中正路規畫人行道改善工程，但沿線住戶及店家憂心影響出入及營業而反對。記者賴香珊／攝影
南投草屯台14線針對中正路規畫人行道改善工程，但沿線住戶及店家憂心影響出入及營業而反對。記者賴香珊／攝影
南投草屯台14線針對中正路規畫人行道改善工程，但沿線住戶及店家憂心影響出入及營業而反對。記者賴香珊／攝影

人行道 自行車 車道

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