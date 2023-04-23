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想當網紅嗎？ 彰化縣政府開辦22班失業者職業訓練

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府即日起開辦22班失業者職業訓練，課程包含網紅培訓、網拍經營等，並輔導就業及考取證照，為下個職涯做準備。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府即日起開辦22班失業者職業訓練，課程包含網紅培訓、網拍經營等，並輔導就業及考取證照，為下個職涯做準備。圖／彰化縣府提供

你想當網紅嗎？受疫情及俄烏戰爭影響，很多企業接不到單，不少員工因此失業，彰化縣政府最近將開辦22班失業者職業訓練，包含網紅培訓、網拍經營等，甚至還有坐月子服務、大貨車駕訓等，並輔導就業及考取證照，為下個職涯做準備。

彰化縣政府今年度將辦理22班失業者職業訓練，包含網紅培訓、網拍經營、廣告設計、花藝佈展、農產加工、美甲美睫、坐月子服務、西點烘焙、飲品調製、中餐烹飪、室內配線、大貨車駕訓、3D列印、機車維修、CNC操作及自動控制等，即日起開放民眾報名。

縣府勞工處表示，訓練課程除培訓學員學習專業技能，縣府及承訓單位也輔導學員取得相關證照，及協助訓後就業媒合。

勞工處指出，報名參加縣府職前訓練，如符合法定各類參訓者資格，檢附所規定的證明文件，即可以免費參加，由政府補助全額費用，若為一般失業者，政府也補助80%訓練費用，另為照顧弱勢民眾，安心受訓，縣府也協助特定身分民眾申請職訓生活津貼，以安定訓練期間的生活。

為了讓縣內失業勞工再就業，縣府也協助縣內勞工求職、轉職及企業徵才，縣府今年度規劃辦理6場大型就業博覽會及206場小型及單一徵才活動，積極協助勞工及雇主能夠順利就業及找到好人才。

此外，為協助青年就創業，縣府也陸續開辦免費創業研習課程，包括「百工百業」啟航青年就創業研習、女力展翅就創業促進課程等，邀請各領域實務界講師指導應具備的創業技能與行銷技巧；針對設籍彰化縣就業的勞工，取得甲級或乙級技術士證照也可申請10000元及5000元獎勵金。相關資訊可至縣府8處就業服務台洽詢，或撥打免付費就創業服務專線0800-529191（我愛就業就業）、或至彰化縣政府勞工處網站查詢。

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