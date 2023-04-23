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大台中轉運中心後年9月啟用 506席車格解停車問題

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府於舊城區建設大台中轉運中心，興建地上一層、地下三層建物，將可提供506席停車格，預計2025年9月完工啟用。圖／台中市政府提供
中市府於舊城區建設大台中轉運中心，興建地上一層、地下三層建物，將可提供506席停車格，預計2025年9月完工啟用。圖／台中市政府提供

台中舊城區近年頻頻發展，包含LaLaport等外企紛紛入駐，後勢看好。隨當地人潮湧入、車流增加，市府因應停車需求，投資19億，建設「大台中轉運中心」，興建地上一層、地下三層建物，將可提供506席停車格，預計2025年9月完工啟用。

大台中轉運中心興建於台中車站西北側，中央前瞻計畫補助4億元、市府自籌15億元，共19億元建設，將興建地下三層、地上一層建物；其中地下三層將提供506席汽車格、機車格1290席、自行車格116席及12席大客車格。

交通局長葉昭甫指出，大台中轉運中心整合並銜接「台中火車站」、「捷運藍線」、「機場捷運線」、「台中轉運站」，規畫立體連通平台及空橋、立體停車場暨轉運中心，分流人潮至綠川、舊城區等區，並藉由綠空鐵道軸線，延伸至台糖生態園區，縫合車站南北打造公共空間環境。

交通局表示，大台中轉運中心2樓將設置人工平台，創造行人友善空間，提高大眾運輸使用率，並預留2樓及地下商店街空間，日後可供經濟、藝文流行等活動場域，截至今年4月中旬，整體工程進度為14.53%，預計2025年9月完工啟用。

交通局更說，為提升節能減碳效益，大臺中轉運中心預留74席汽車及162席機車智慧充電設施，也預留12席大客車智慧充電設施，，推動智慧電動巴士產業發展，未來將視需求，逐步完成智慧充電站設置，響應低碳生活目標。

交通局另提到，位在中區的興中立體停車場，興建量體為地上5層及地下2層，目前已完成至地上3層結構體；另增築第6至7層作為台中市智慧停車管理中心，目前辦理規劃設計，預期規畫兩階段啟用。停車場預計明年底完工，智慧停車管理中心預計於2026年底啟用。

中市府於舊城區建設大台中轉運中心，興建地上一層、地下三層建物，將可提供506席停車格，預計2025年9月完工啟用。圖／台中市政府提供
中市府於舊城區建設大台中轉運中心，興建地上一層、地下三層建物，將可提供506席停車格，預計2025年9月完工啟用。圖／台中市政府提供

機場捷運 停車場 火車站

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